Las principales patronales del sector de la automoción barajan no publicar las ventas de coches del mes de septiembre tras el fallo informático de la Dirección General de Tráfico (DGT) -organismo dependiente de Pere Navarro-, que ha provocado que durante el pasado viernes 29 de septiembre no se haya podido matricular ninguna unidad. Ante esta situación, el sector se plantea agrupar el noveno y el décimo mes del año para que este problema, sin precedentes desde que hay datos, no afecte a la serie estadística.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario, que han señalado que «por el momento, no sabemos cómo se va a resolver el retraso en la publicación de las ventas de coches del mes de septiembre por el fallo informático que ha sufrido la DGT. No sabemos cuándo y cuántos coches están afectados, esto es, no sabemos cuál es la cifra real de coches que se deberían matricular en el mes de septiembre, pero que finalmente lo han hecho octubre por el citado problema».

Impacto en la serie estadística

«Por lo tanto, si se contabilizasen estos vehículos en octubre no serían reales ni los cierres de septiembre ni el del mes actual, lo que afectaría a la serie estadística», explican. Ante este escenario, las citadas fuentes confiesan que «lo más probable es que no demos datos de matriculaciones y optemos la cifra agrupada de septiembre y octubre con el objetivo de evitar problemas que afecten a la serie estadística».

Este fallo del organismo dependiente de Navarro, ya solucionado, ha provocado por primera vez el retraso de la publicación de los datos de ventas de coches más allá del primer día del mes, fecha en la que la patronal de los fabricantes de coches (Anfac), los concesionarios (Faconauto) y los distribuidores (Ganvam) emiten un comunicado con las citadas cifras, salvo que coincida con festivo. En otras ocasiones, se han publicado con los datos disponibles y se ha realizado una corrección de estos ya entrado el siguiente mes.

Las ventas de coches caen un 5%

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, las ventas de coches en el mercado español se han desplomado cerca de un 5% en el mes de septiembre al matricularse 63.000 unidades, casi 5.000 placas menos que en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que reflejan el enfriamiento de la recuperación registrada en el primer semestre del año en pleno subidón de los precios en el sector y con los tipos de interés al alza.

No obstante, desde el sector, apuntan que faltarían «miles de unidades» por entrar, ya que en los últimos días de cada mes es cuando se acumulan más matriculaciones, sobre todo, en las marcas generalistas. En caso de rondar las 65.000 operaciones en septiembre, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio, se habrían matriculado unas 700.000 unidades en lo que va de 2023, por lo que haría falta vender más de 200.000 vehículos en el último trimestre del año.