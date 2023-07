Pasa frío en pleno verano con el nuevo descubrimiento de Mercadona ¡está arrasando!

El verano en España está siendo de los más calurosos de los últimos años, con máximas históricas y noches en las que dormir se convierte en una misión imposible. Muchas personas sufren el calor tanto dentro como fuera de casa, sobre todo si no cuentan con un buen sistema de refrigeración. Pero hay un producto de Mercadona que se ha convertido en el aliado perfecto para combatir las altas temperaturas. Se trata de un gel refrescante que está causando furor en las redes sociales y que muchos usuarios recomiendan probar. Pasa frío en verano con el producto que arrasa en Mercadona.

Mercadona y el producto con el que pasas frío en pleno verano

El producto en cuestión es el gel refrescante para piernas y pies de Deliplus, que se puede encontrar en Mercadona por solo 2,50 euros. Según su descripción, este gel está pensado para aliviar la sensación de pesadez, cansancio y hormigueo en las extremidades inferiores. Pero uno de sus ingredientes activos es el mentol, que aporta una sensación de frescor que permite que notemos un frío inmediato al aplicarlo y además, es apto para todo tipo de pieles. También es la solución ideal para las embarazadas y para las personas que pasan mucho tiempo de pie.

Pero algo que Mercadona no esperaba, es que este gel se hiciera famoso como uso alternativo para hacer frente las altas temperaturas y el calor. De este modo, muchas de las personas que ya lo han comprado lo aplican por todo el cuerpo, no solo en las piernas y los pies, y aseguran que les ayuda a bajar la temperatura corporal y a sentirse más cómodos. Así lo ha contado @juaanmardgz, uno de los que ha visto la recomendación en TikTok y ha decidido probarlo. “He ido a Mercadona a comprarlo porque estaba harto de sudar solo con respirar y vaya si funciona. Por 2,50 euros podéis pasar frío, pero frío frío aunque estéis a 40 grados. Hacedme caso”, ha escrito en Twitter.

Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona. Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso pic.twitter.com/zfSZ8V5SMR — Juanma (@juaanmardgz) July 12, 2023

De este modo, el gel refrescante para piernas y pies de Deliplus se ha convertido en un éxito viral gracias a las redes sociales, donde muchos usuarios lo han probado y han compartido su experiencia. “Yo también me lo he comprado hoy y es una maravilla”, ha comentado otro usuario. Sin embargo, no todos están de acuerdo con su efectividad. “Yo lo he probado y no me hace nada. Lo he metido en la nevera y está frío cuando te lo pones, pero nada más. No he notado el frío ni el frescor por ningún lado”, ha opinado otra usuaria.