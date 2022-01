Quedan pocos días para que se celebre la fiesta de Reyes Magos y seguro que serán muchas las personas que ya tienen comprados sus regalos, aunque si has decidido esperar hasta última hora y buscas algo especial, nada como aprovechar el outlet de Lidl para hacerte con un reloj de DKNY que está a un precio de risa.

DKNY es una de las firmas más «top» en la industria de la moda y complementos, de modo que si deseas poder llevar uno de sus mejores relojes, tan solo debes aprovechar que está rebajado dentro de la sección outlet de Lidl.

En concreto, os estamos hablando del reloj analógico para mujer de DKNY de cuarzo con correa en acero inoxidable. Un reloj elegante que será uno de los mejores regalos que puedes hacer o también lo puedes comprar para ti misma si te gusta.

Un reloj que se inspira en la ciudad de Nueva York para conseguir un estilo único con un acabado elegante en tu muñeca. Además, gracias a su tonalidad neutra, lo vas a poder combinar con cualquier look que hayas elegido ya sea de día o de noche. Nunca antes un complemento te había «vestido» con tanto estilo. Además tiene una esfera de 32 mm de diámetros y su peso apenas llega a los 60 gramos. Un reloj ligero y perfecto para llevar en invierno, y también como no, en verano ya que al ser tan ligero no te molestará y tampoco te va a dar calor.

Con ese diseño y siendo de cuarzo y acero, pensarás que se trata de un reloj realmente caro, y la verdad es que basta conocer un poco la marca y otros modelos de relojes de DKNY para comprobar como la media de precios está en torno a los 100 euros. Sin embargo este modelo en concreto, y gracias al outlet de Lidl, solo nos va a costar 31,99 euros. Un precio realmente de risa.

¿Puede que estemos ante uno de los regalos de Reyes más increíbles? Seguramente, pero no es el único que Lidl nos brinda a horas de que lleguen sus Majestades de Oriente. En el mismo outlet podemos encontrar también otros modelos de relojes tanto para mujer como para hombre cuyos precios están en los 39,99 euros, por lo que podemos decir que el 2022 arranca sin duda por todo lo alto en lo que a rebajas se dice.