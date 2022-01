Esta no ha sido la primera vez que se especulaba con la salida a Bolsa de El Corte Inglés. Sin embargo, tras el acuerdo con Mutua, parece que el grupo presidido por Marta Álvarez cotizará, definitivamente, en el mercado español antes de 2028. Si se tienen en cuenta las cifras ofrecidas cuando la aseguradora entró en su capital, el pasado octubre la valoración roza los 6.400 millones, con lo que sería la vigésima compañía del Ibex 35 por capitalización.

A finales de octubre del pasado año, El Corte Inglés y Mutua sellaron un acuerdo para desarrollar una gran alianza estratégica por la que la compañía aseguradora se convirtió en proveedor exclusivo de los seguros y de los fondos de inversión que comercializa el grupo de distribución entre sus 15 millones de clientes, y que incluye la entrada en el accionariado del gigante de la distribución española con el 8%, valorado en 555 millones de euros.

Ese 8% por 555 millones sitúa la valoración total en los 6.937 millones de euros, superior a la capitalización bursátil de 16 valores que cotizan en el Ibex 35. En la actualizad, la compañía con menor capitalización del selectivo es PharmaMar, que supera ligeramente los 1.000 millones de euros, mientras que en el otro extremo Inditex (86.900 millones, Iberdrola (62.560 millones) y Banco Santander (54.800 millones) son los mayores gigantes de la Bolsa española.

De esta forma, El Corte Inglés se situaría en la parte media de la tabla del Ibex 35, con una valoración similar a la de ACS y algo inferior a la de Acciona.

Historia de una salida a Bolsa

Las especulaciones sobre que El Corte Inglés acabaría saliendo en Bolsa comenzaron con la entrada de capital catarí en 2015. En ese momento, una valoración independiente cifró el valor de la empresa de grandes superficies en 10.000 millones de euros, frente a un valor de 17.000 millones planteado por el propio consejo, que tenía en cuenta los inmuebles en propiedad.

“En el más corto plazo, un movimiento de estas características implica dos cosas. La primera, permitir que un gran accionista entre en la compañía, permitiendo que otros puedan salir rápidamente o, que haya una salida importante de uno o varios miembros del consejo. En cualquier caso, parece que ahora hay prisa por incrementar la liquidez”, explica Darío García, analista de XTB.

“El compromiso del consejo de sacar a bolsa El Corte Inglés en un plazo máximo no superior a 2028, es una declaración de intenciones y mucho pueden cambiar las cosas para entonces. Ese gran accionista que haría su entrada sería Mutua, compañía que a día de hoy tiene un contrato de exclusividad con las grandes superficies como único proveedor de seguros y fondos de inversión”, añade el mismo experto. El compromiso entre la compañía de grandes superficies con Mutua no incluye una fecha exacta ni una hoja de ruta concreta, pero sí una penalización en el caso de no dar el salto al parqué en la fecha tope señalada.