La OMS lo tiene claro y revela cuáles son los superalimentos de mejor calidad

La salud es nuestro bien más preciado, y mantenerla en buen estado es algo que requiere de nuestro compromiso y constancia. Sin embargo, no se trata únicamente de evitar enfermedades, sino de fomentar una vida plena y llena de energía. En este sentido, uno de los pilares fundamentales para conseguirlo es la alimentación, un aspecto que aunque no lo parezca subestimamos muy a menudo, y de muchas formas. La calidad de lo que comemos afecta directamente nuestro bienestar, tanto físico como mental. Por ello, los expertos coinciden en que una dieta rica en frutas, verduras y alimentos naturales es clave para mantenernos en óptimas condiciones y en este sentido, la OMS nos da la clave con los superalimentos de mejor calidad y que no deberían faltar en nuestra dieta.

En la vorágine de la vida moderna, donde los platos preparados, los alimentos procesados y las comidas rápidas se han convertido en la norma, es complicado poder llevar una alimentación o una dieta que sea sana y equilibrada. Por ello es importante resaltar cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en este problema, advirtiendo que el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos, ricos en azúcares y grasas saturadas, está teniendo un impacto negativo en nuestra salud. Según la OMS, estas malas prácticas alimentarias son responsables de un aumento en enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Por ello, aboga por un regreso a lo natural, a lo que la tierra nos ofrece en su estado más puro en forma de superalimentos y en concreto, siete, que os desvelamos a continuación.

Los superalimentos que recomienda la OMS

La OMS ha identificado siete superalimentos que considera esenciales en nuestra dieta diaria. Se trata de alimentos que están llenos de nutrientes, y que ofrecen además beneficios específicos que pueden mejorar nuestra salud de manera significativa. De este modo, añadir estos siete superalimentos a tus comidas, no es sólo una cuestión de moda, sino una decisión inteligente respaldada por la ciencia. Descubramos cuáles son y por qué la OMS insiste en que formen parte de nuestra alimentación diaria.

Pescado azul

El primero de los superalimentos que la OMS recomienda es el pescado azul. Este tipo de pescado, que incluye variedades como el salmón, el atún, la sardina y la caballa, es una fuente inagotable de ácidos grasos omega-3, conocidos por sus múltiples beneficios para la salud cardiovascular. El consumo regular de pescado azul puede ayudar a regular los niveles de colesterol en la sangre y reducir el riesgo de enfermedades del corazón, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. La OMS recomienda consumir pescado azul al menos dos veces por semana para aprovechar al máximo sus propiedades.

Pero el pescado azul no solo es bueno para el corazón. También es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y construcción de tejidos en nuestro cuerpo. Además, contiene vitaminas y minerales como la vitamina D y el selenio, que juegan un papel crucial en la fortaleza de nuestros huesos y el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.

Nueces y almendras

Algunos frutos secos son también considerados grandes superalimentos a pesar de su tamaño. Es el caso de las nueces y almendras que aunque son algo calóricos, cuentan con grasas saludables que no sólo alimentan, sino que también protegen. La OMS los destaca por su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a su contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Además, son una fuente rica en antioxidantes, que ayudan a combatir el daño celular y a mantener el envejecimiento a raya.

Frutos rojos

Los frutos rojos, como las fresas, frambuesas, cerezas y arándanos, son otro de los superalimentos que la OMS nos invita a incluir en nuestra dieta diaria. Estos pequeños frutos son una fuente inagotable de vitamina C y fibra, dos componentes esenciales para mantener una buena salud. La vitamina C, además de fortalecer el sistema inmunológico, actúa como un potente antioxidante, protegiendo nuestras células del daño causado por los radicales libres.

Los antioxidantes presentes en los frutos rojos no sólo son buenos para la piel y la apariencia física, sino que también tienen un efecto protector contra enfermedades crónicas, incluyendo algunos tipos de cáncer. Además, su contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener el azúcar en sangre bajo control.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los pilares de nuestra cocina y de la dieta mediterránea en general y, según la OMS, uno de los superalimentos más beneficiosos que podemos incluir en nuestra alimentación. Conocido como el ‘oro líquido’, este aceite es famoso por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para reducir los niveles de colesterol malo (LDL) mientras aumenta el colesterol bueno (HDL). Esto se traduce en un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, uno de los principales problemas de salud a nivel mundial.

Pero los beneficios del aceite de oliva no se limitan al corazón. También es un aliado en la lucha contra el envejecimiento, gracias a su contenido en antioxidantes, especialmente vitamina E. Además, el aceite de oliva puede ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea, controlar la diabetes y mejorar la salud digestiva.

Tomate

El tomate es otro de los alimentos más comunes en nuestra cocina, y es también un potente superalimento que la OMS destaca por sus múltiples beneficios. Rico en licopeno, un antioxidante que le da su característico color rojo, el tomate es un protector natural contra diversos tipos de cáncer, especialmente el de próstata. Además, su alto contenido en vitamina A es esencial para mantener una buena visión y proteger la salud ocular.

Cacao

El cacao puro es uno de esos alimentos que, además de ser delicioso, ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Según la OMS, el cacao es un superalimento que puede regular los niveles de azúcar en la sangre, proteger el corazón y mejorar las funciones cognitivas, incluyendo la memoria y el aprendizaje. Estos efectos se deben principalmente a su alto contenido en flavonoides, antioxidantes que también tienen propiedades antiinflamatorias.

Brócoli

Por último, el brócoli es otro superalimento que no puede faltar en tu alimentación. Este vegetal verde es una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, que lo convierten en un poderoso aliado para la salud. La OMS destaca especialmente su alto contenido en vitamina C, esencial para el sistema inmunológico y para la reparación de tejidos en el cuerpo. De hecho, una ración de brócoli puede aportar casi el doble de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina.