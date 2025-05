Los okupas ya no se cortan en Málaga: exige en directo que «le den un piso» y la presentadora no da crédito

Los okupas siguen campando a sus anchas en España y el fenómeno de la inquiokupación, pasar de inquilino a okupa, sigue siendo uno de los grandes problemas. Sobre todo en grandes ciudades como Málaga.

Eso ha generado que haya casos de okupas que son especialmente sangrantes, en especial aquellos que afectan a los más mayores. En el programa Vamos a ver, de Telecinco, sacaron a la luz un ejemplo de estas características y la presentadora Patricia Pardo acabó indignada.

Manuel, el propietario de la vivienda, alquiló la casa para poder pagar la residencia de su madre, que padece Alzheimer. Los okupas eran personas de su entorno, pero al mes dejaron de pagar y se niegan a irse a no ser que les den otro piso.

Los okupas destrozan a una familia y se niegan a irse si no les dan otro piso

Mientras en el plató escuchaban, Manuel describió a la reportera Carmen Millán la situación: «Nos dejó de pagar en el primer mes. Nos dio un ingreso de 700 euros. Luego nos dio 300 euros a finales de diciembre. Con eso es lo que pagamos la residencia de mi madre, donde la hemos tenido que llevar porque tiene Alzheimer».

Antes de la entrevista, en Telecinco también pudieron contactar con la inquiokupa que, lejos de mostrar arrepentimiento, reconoció todo lo que estaba ocurriendo. «Ahora no estoy pagando, llevo un mes sin hacerlo», dijo.

De hecho, buscó excusas para justificarse: «Hay miles de viviendas. No soy la única que está generando ese problema que hay. El tema es que sólo le puedo ofrecer a él 500 euros al mes. No me niego a pagar, pero sólo puedo dar eso».

La situación fue tan estrambótica que, después de afirmar que se había visto obligada a ser okupa por estar de baja médica y por no querer robar, realizó una petición a la cadena de televisión.

«¿Dónde me voy? Sois de Telecinco, que me den un piso y yo me voy a dónde sea. Me da igual el barrio, pero dadme una solución», reclamó provocando una gran indignación en el plató.

La presentadora Patricia Pardo se indigna ante la llamativa petición de una okupa

Frente a una propuesta tan indignante, la presentadora de Vamos a ver no pudo contenerse y respondió a la okupa: «Pues te vas a un piso que puedes pagar. No te comprometes con una familia a abonar una determinada cantidad».

Desde luego, la gota que colmó el vaso fue la solicitud de otra vivienda que se ajustase a sus peticiones. «Y luego tienes el santo morro de decir en una televisión que a dónde vas y qué vas a hacer. Pues para empezar, no tener tanta jeta».

Manuel, visiblemente emocionado, añadió que no habían alquilado la casa a una persona cualquiera, sino que era una familia conocida, ya que los hijos coincidían en el mismo equipo de fútbol.

Eso añade un dato todavía peor sobre los okupas: eran plenamente conscientes de que el dinero del alquiler iba destinado al pago de una residencia, para una anciana enferma.