La OCU lo pone a prueba: estas son las mejores latas de sardinas del supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es para muchos consumidores, una guía esencial para saber qué productos de supermercados son los más recomendables, y si bien hace poco ya vimos un estudio que elaboraron en torno a las latas de atún, en esta ocasión queremos hablaros de otra conserva que ha sido analizado por la OCU para revelar cuáles son las mejores del mercado. Se trata de las latas de sardinas del supermercado, una conserva que como el atún es muy popular, y además recomendada por los expertos debido a sus valores nutricionales. Sin embargo, para que podamos beneficiarnos de lo que ofrecen será esencial escoger las mejores.

La OCU ha realizado un estudio sobre 19 latas de sardinas que se venden en los supermercados de las que ha analizado varios factores. La Organización ha explicado que aunque existen distintos tipos de sardinas en conserva, para su análisis se han centrado en las más vendidas de todas: las sardinas en aceite de oliva. En su análisis, no sólo han evaluado si realmente se encuentran conservadas en aceite 100% de oliva, sino también la cantidad de sardinas que vienen en cada lata analizada. Además, para saber cuáles son las mejores sardinas en lata del supermercado, la OCU ha contado también con un panel de expertos que ha probado cada una de las marcas evaluando tanto el sabor, como el aroma así como el aspecto y la textura. De este modo ya podemos saber cuáles son las más destacadas y las que la OCU considera las mejores así que atento porque te lo desvelamos a continuación.

Las mejores latas de sardinas según la OCU

En muchas cestas y carros de la compra no faltan las conservas. El atún puede que se posicione en el primer lugar de las conservas que más compramos, pero las sardinas en lata y en concreto, en aceite no pueden faltar tampoco. Ya sea para salvar una cena improvisada, mejorar una ensalada o incluso sorprender con un aperitivo rápido y saludable, las latas de sardinas nos han sacado de apuros en más de una ocasión de modo que como decimos, nunca faltan entre los alimentos que compramos.

Pero además de ser un básico entre las conservas de nuestra despensa, las sardinas tienen también mucho que ofrecer en términos de sabor, nutrición y versatilidad de modo que resultan esenciales estudios como el que ha hecho la OCU a 19 marcas de sardinas en aceite de oliva, revelando cuáles son las mejores y entre las que destacan tres en concreto.

Para su estudio, la OCU evaluó tanto marcas clásicas de sobras conocidas, como las de marca blanca y se centró en dos factores clave:asegurarse de que el aceite sea realmente de oliva y que la cantidad de sardina en la lata cumpla con lo exigido por la normativa. Además, un panel de expertos se encargó de degustar y evaluar criterios como el olor, sabor, textura y aspecto.

Las tres mejores marcas

De las 19 latas analizadas, tres sobresalieron no sólo por su calidad, sino también por su precio ajustado. Estas son las famosas «Compras Maestras», donde encontramos las mejores opciones por menos de 9 euros el kilo. Curiosamente, todas ellas son sardinas de marca blanca:

Auchan (Alcampo) : Con una calificación de 67 sobre 100, esta lata de 120 gramos se lleva el premio al ofrecer un buen equilibrio entre precio y calidad. A pesar de algunos pequeños desgarros en las piezas, es una apuesta segura.

: Con una calificación de 67 sobre 100, esta lata de 120 gramos se lleva el premio al ofrecer un buen equilibrio entre precio y calidad. A pesar de algunos pequeños desgarros en las piezas, es una apuesta segura. Hacendado (Mercadona) : Con un 65 sobre 100, la opción de Hacendado también destaca. Aunque deberían reducir un poco el contenido de sal y mejorar el etiquetado, sigue siendo una opción más que aceptable, especialmente considerando su precio de 1,90 euros por un pack de dos latas de 117 gramos.

: Con un 65 sobre 100, la opción de Hacendado también destaca. Aunque deberían reducir un poco el contenido de sal y mejorar el etiquetado, sigue siendo una opción más que aceptable, especialmente considerando su precio de 1,90 euros por un pack de dos latas de 117 gramos. Nixe (Lidl): Con 64 sobre 100, la opción más barata del estudio. Aunque su contenido de sal es un poco elevado, ofrece una excelente relación calidad-precio por solo 1,89 euros el pack de dos latas de 125 gramos.

Sardinas frescas, sanas… pero con algún que otro defecto.

Las sardinas analizadas en términos nutricionales

Ahora ya conoces cuáles son las mejores latas de sardinas del supermercado, pero más allá del sabor y el precio, puede que todavía te preguntes si se trata de un producto realmente saludable. La respuesta de la OCU es que sí, dado que son una fuente excelente de omega-3, proteínas y minerales como el yodo y el fósforo. Y a diferencia del atún, que puede acumular metales pesados debido a su gran tamaño, las sardinas tienen niveles prácticamente nulos de mercurio y cadmio.

Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque la frescura y la calidad del pescado en general son buenas, la OCU revela que durante su análisis algunas de las marcas analizadas presentaron defectos estéticos como desgarros en la piel y retracciones musculares por exceso de cocción. Además, la homogeneidad encontrado en el tamaño de las sardinas no siempre era la ideal, lo que puede resultar un poco decepcionante a la hora de abrir una lata.

Por otro lado, un detalle que no podemos dejar de mencionar es la inconsistencia en la información nutricional. En una de cada tres latas analizadas, la etiqueta sólo mostraba los valores del pescado y no del conjunto con el aceite, lo que no cumple con la normativa. Como consumidores, es importante que sepamos qué estamos comiendo en su totalidad, especialmente si queremos aprovechar el aceite de oliva de la lata para mojar pan o aliñar una ensalada.

¿Y entonces, cuál elijo?

Si eres de los que buscan la mejor relación calidad-precio, las opciones de latas de sardinas de Auchan, Hacendado y Nixe son una excelente elección según la OCU. Pero si te preocupa la frescura del pescado y el contenido de metales pesados, puedes estar tranquilo: todas las sardinas analizadas pasaron con éxito las pruebas de calidad.