La alimentación saludable debe estar presente en nuestro día a día por múltiples razones, en cada una de nuestras comidas, aunque siempre podemos darnos un caprichito que quizás no sea muy sano, siempre que sea de forma ocasional. Hoy te mostramos una nueva delicatessen de Mercadona que no sólo está riquísimo sino que además es súper sano y está tirado de precio, ¡imposible no caer en la tentación!.

Mercadona cuenta en su sección de alimentación con un gran número de productos saludables, y se esfuerza cada día por mejorar los que ya tiene para que sean mucho más sanos, así como por incorporar nuevos productos que sean beneficiosos para cualquier persona que los vaya a consumir. La cadena valenciana cuenta actualmente con suficientes productos como para que te alimentes día a día de forma saludable y sin aburrirte de comer siempre lo mismo.

Los dátiles con hueso de Mercadona, ¡sanos y deliciosos!

Se trata de los Dátiles desecados con hueso Hacendado, unos dátiles riquísimos que están disponibles en un paquete de 500 g por un precio de 2,75€. Hasta el lanzamiento de estos dátiles, Mercadona contaba en su catálogo con prácticamente los mismos pero con la diferencia de que no tienen hueso, en este caso sí lo tienen.

Estos dátiles con hueso de Mercadona son un excelente recurso para incluir en tu alimentación, ya que son totalmente saludables, por lo que le podrás aportar un toque dulce y delicioso a cualquier plato con tan sólo un par que le añadas. Sus azúcares son naturales, por lo que los dátiles son un sustituto ideal de los azúcares refinados.

Los dátiles son una fruta que está considerada por los expertos como un súper alimento, excelentes para combatir el hambre y endulzar cualquier plato con muy pocas calorías y carbohidratos, por lo que también te darán energía. Lo ideal es comerlos en pocas cantidades para aprovecharte de sus beneficios, ya que en cantidades altas el efecto podría ser negativo.

Beneficios de los dátiles para la salud

Entre sus propiedades más interesantes destacan las antioxidantes, ya que contribuyen a combatir afecciones como el estrés oxidativo, y también se ha comprobado que los dátiles tienen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Estos son sus principales beneficios: