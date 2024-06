La ganadora de las elecciones presidenciales de México de este domingo, Claudia Sheinbaum, lleva en su programa el establecimiento de un nuevo impuesto a la banca a imitación del que existe en España que podría complicar la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Una operación que también se ha visto impactada por la petición de la Fiscalía de sentar al banco vasco en el banquillo por el caso Villarejo.

México es el principal mercado para la cuenta de resultados del BBVA, por encima de España, ya que supone más de la mitad de su beneficio. Así, su filial en ese país -el antiguo Bancomer- ganó 1.441 millones de euros (el 10% más) en el primer trimestre de 2024, sobre un beneficio total del banco de 2.200 millones.

Por tanto, la imposición de un impuesto en México podría hacer mucho daño a las cuentas del segundo banco español, que ya pagó 285 millones en el trimestre por el tributo establecido por Pedro Sánchez. Por tanto, un segundo impacto en el país que aporta más de la mitad de sus resultados puede ser muy dañino.

Y si este impuesto en México reduce sus expectativas de beneficios, puede complicar el lanzamiento de la OPA de BBVA sobre el Sabadell con las condiciones actuales, que son las mejores que puede ofrecer el banco, como ha reiterado en numerosas ocasiones su presidente, Carlos Torres. De hecho, los accionistas de BBVA ya se oponen frontalmente a una mejora del precio de la oferta o a pagar una parte en efectivo, como informó OKDIARIO.

Según el broker Alantra, «cada punto porcentual del impuesto de sociedades local tendría un impacto negativo cercano al 1% de los beneficios del grupo». Y añade: «Otra lectura es que las menores ganancias en México podrían hacer bajar la cotización de las acciones de BBVA y esto, a su vez, bajaría el atractivo de la oferta para los accionistas de Sabadell», ya que el pago consiste exclusivamente en canje de acciones.

Esta nueva figura fiscal no está diseñada todavía ni Sheinbaum tampoco ha detallado cuándo entrará en vigor. Las opciones que maneja son reducir las actuales deducciones fiscales o imponer una tasa sobre los llamados beneficios extraordinarios provocados por las subidas de tipos de interés, ha imitación de gravamen existente en España.

Populismo y déficit

El impuesto en México también afectará al Banco Santander, aunque en menor medida, ya que sólo el 13% de su beneficio proviene de ese país. La justificación de la medida por parta de Sheinbaum es doble. Por un lado, está el discurso demagógico propio de la extrema izquierda de que «los bancos ganan mucho dinero y tienen que pagar más impuestos» y de que muchos de sus beneficios son «extraordinarios» por la citada subida de tipos de interés, a pesar de que lo verdaderamente extraordinario era que los tipos estuvieran en niveles cero o negativos tras la crisis financiera y la pandemia.

Por otro lado, está la necesidad de aumentar los ingresos fiscales de México debido al fuerte déficit público que deja en herencia el hasta ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En España, el Gobierno no ha revelado aún si va a prolongar o hacer permanente el impuesto a la banca. Sí ha asegurado en varias ocasiones que es su intención, pero al no haber Presupuestos Generales del Estado para este año, no ha podido aprobar la medida. Y, de momento, también está paralizada la confección de los Presupuestos para 2025, como también adelantó este medio.

En el sector no saben qué va a pasar con esta figura. De momento, no ha habido diálogo con el Gobierno, pero las entidades confían en que Carlos Cuerpo tenga una disposición más abierta que la cerrazón de su antecesora en el Ministerio de Economía, Nadia Calviño. Y que eso permita al menos suavizar la carga del tributo -mediante deducciones o exenciones- como se pretende hacer con el otro impuesto extraordinario, el de las energéticas.