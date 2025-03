Ni Aldi ni Carrefour: el mejor supermercado según los españoles es este y nadie lo conoce

Hacer la compra en el supermercado es algo habitual para todos nosotros. Ya sea que lo hagas de forma semanal, o tal vez con visitas improvisadas en busca de algo rápido para la cena, sabes que elegir el establecimiento adecuado puede marcar la diferencia en lo que respecta a la calidad de los productos, los precios y la experiencia del cliente. Sin embargo, mientras las grandes cadenas como Carrefour o Aldi dominan el mercado, hay otros nombres que han logrado destacar entre los consumidores sin tanto ruido mediático. De hecho, queremos hablarte ahora del que está considerado como el mejor supermercado por los españoles, pero que no todos conocen.

Recientemente, un estudio ha analizado la reputación de los supermercados en España, basándose en millones de reseñas publicadas en Google. Lo sorprendente es que el resultado no sitúa en el primer puesto a los gigantes de la distribución, sino a cadenas locales que, aunque menos conocidas, han logrado conquistar a sus clientes con su atención, calidad y precios. Este ranking, elaborado por Adentity con el apoyo de la plataforma de monitorización de reseñas Waahi, ha evaluado más de 16.000 supermercados de diferentes categorías. Y el resultado ha dejado a muchos con la boca abierta: los supermercados más valorados por los consumidores no son los más populares, sino aquellos con una fuerte raíz local.

El mejor supermercado de España

Según el informe Estudio de reputación de supermercados 2025, la cadena cordobesa Deza y la sevillana Díaz Cadenas encabezan la lista de las distribuidoras de alimentación mejor valoradas a nivel nacional. Estos establecimientos han conseguido sobresalir gracias a su compromiso con el cliente, la calidad de sus productos y una relación calidad-precio que convence a quienes los visitan.

En tercera posición se encuentra Supermercados Altoaragón, una cadena ubicada en Huesca que ha sabido ganarse la confianza de los consumidores locales. Por su parte, La Despensa Express, con presencia en Castilla-La Mancha, Madrid y Ávila, y la catalana Keisy Supermercats completan el top 5, de modo que sorprende ver que todos ellos no sólo son supermercados que no pertenecen a grandes cadenas, sino que además no son demasiado populares o conocidos, más allá de su propio territorio. Sin embargo, son los que parecen ofrecer la mejor atención y mejores productos a tenor de los comentarios y reseñas evaluadas en el mencionado informe.

Las mejores cadenas según su tamaño

El estudio también diferencia entre supermercados según su extensión y número de establecimientos. Dentro de las mega cadenas (aquellas con más de 500 puntos de venta), las mejor valoradas son bonÀrea, Lidl, Mercadona, Udaco-Unide y Spar. Esto demuestra que, aunque sean grandes corporaciones, algunas marcas siguen manteniendo una buena imagen entre sus clientes y por algo son de hecho, las que mayor cuota de mercado tienen (especialmente en los casos de Mercadona y Lidl).

En cuanto a las grandes cadenas (de 201 a 500 supermercados), la cooperativa agroalimentaria Consum, originaria de la Comunidad Valenciana, lidera el ranking, seguida por la gallega Gadisa, el outlet PrimaPrix, Masymas y Aldi. Estos establecimientos han conseguido fidelizar a sus compradores gracias a estrategias diferenciadas, como precios ajustados o productos exclusivos.

Por otro lado, entre las cadenas medianas (de 51 a 200 supermercados), destacan La Despensa Express, Plusfresc, El Corte Inglés, Supermercados Claudio (de Gadisa) y Spar Express. En este caso, la variedad de productos y el servicio personalizado juegan un papel clave en su popularidad para sus clientes.

Las pequeñas y microcadenas que conquistan a los clientes

En la categoría de pequeñas cadenas (entre 21 y 50 supermercados), la gaditana Ruiz Galán ocupa la primera posición. A continuación se encuentran la valenciana Family Cash, la gallega Claudio Express, la también valenciana Economy Cash, la mallorquina Hiper Centro y Cash Ecofamilia, que es una filial de Supermercados La Despensa.

Finalmente, en la categoría de microcadenas (menos de 20 establecimientos), las mejores valoraciones recaen en Deza, Díaz Cadenas, Altoaragón, Keisy Supermercats y Alcoop, este último con presencia en Córdoba y Málaga. Estos pequeños supermercados han conseguido destacar por su cercanía, trato personalizado y selección de productos que muchas veces superan la oferta de las grandes cadenas.

La clave del éxito de estos supermercados desconocidos

Lo que queda claro tras este estudio es que el éxito de un supermercado no depende tan sólo de su tamaño o popularidad, sino de su capacidad para ofrecer una experiencia de compra satisfactoria. La atención al cliente, la calidad de los productos y el hecho de tener precios ajustados son los factores que los consumidores más valoran a la hora de elegir dónde hacer la compra.

En un mercado dominado por grandes cadenas internacionales, resulta curioso ver cómo muchas personas prefieren establecimientos locales o regionales que cuidan hasta el último detalle. Puede que no tengan una presencia mediática arrolladora, pero su reputación entre quienes los visitan es impecable. Y eso, en un sector tan competitivo, lo dice todo.