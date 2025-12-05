NDD inaugura en Madrid un centro de formación para impulsar la transformación digital del workspace

NDD, empresa global de referencia en soluciones de gestión inteligente para el entorno digital de trabajo, ha inaugurado en Madrid su nuevo Training Center y Showroom, un espacio de 280 metros cuadrados diseñado para la formación, la experimentación tecnológica y el desarrollo de alianzas estratégicas en los mercados de Europa, África y Asia.

La iniciativa responde a la creciente necesidad de las empresas de optimizar la gestión de sus dispositivos del espacio de trabajo digital —impresoras de red, USB y térmicas, ordenadores y portátiles— para reducir costes y mejorar la rentabilidad operativa en un entorno cada vez más competitivo.

El eje central de la propuesta es NDD Orbix, la plataforma SaaS de la compañía que permite la gestión centralizada de todos los dispositivos del entorno de trabajo digital. Esta herramienta facilita a integradores, proveedores y grandes organizaciones enfrentar los retos de eficiencia, automatización y sostenibilidad que marca el crecimiento del sector empresarial.

El nuevo centro madrileño va más allá de la formación técnica y se ha convertido en un punto de encuentro para el networking profesional. En las primeras jornadas han participado empresas como GM Technology, especializada en soluciones de impresión remanufacturada, el mayorista M. Hermida, y expertos en integraciones digitales como Grupo Solitium e Inetum, que han comprobado cómo NDD Orbix reduce costes operativos y maximiza el control del ecosistema tecnológico.

«La clave está en transformar la tecnología en resultados reales para las empresas. NDD Orbix es una plataforma pensada para dar respuesta a las necesidades de automatización, seguridad y rentabilidad de cualquier entorno de trabajo digital, tanto en el sector privado como en el público», ha afirmado Richard Schulze, CEO de NDD EMEA-APJ, quien ha liderado personalmente los eventos celebrados en el nuevo espacio.

Desde abril de 2025, el programa de formación está abierto a clientes, canales de venta, fabricantes y socios comerciales. El objetivo de NDD es fortalecer el ecosistema colaborativo y proporcionar acceso a soluciones orientadas al control inteligente y la excelencia operacional.

El showroom ya está operativo y recibe visitas de empresas interesadas en transformar su espacio de trabajo digital. La compañía combina jornadas técnicas con encuentros informales y desayunos de trabajo, subrayando la importancia de la colaboración para impulsar la digitalización empresarial.

Con esta apuesta, NDD Orbix refuerza su presencia en el mercado europeo y global, posicionándose como referente para empresas que apuestan por la transformación digital, la gestión inteligente y el networking corporativo en un sector donde la automatización y la formación continua se han convertido en pilares fundamentales.