Cloudflare sufre una caída y cientos de webs dejan de funcionar: ChatGPT, Canva…

Cloudflare ha sufrido una caída este viernes, afectando a cientos de usuarios. La red global que protege y acelera sitios web y servicios en línea está presentando determinados fallos con el Panel de Control de Cloudflare y las API relacionadas, por lo que las solicitudes pueden presentar errores. Así lo ha dado a conocer Cloudflare en su página oficial, donde también anuncia que «existe la posibilidad de un ligero aumento de latencia durante este período de mantenimiento para los usuarios finales de las regiones afectadas».

La incidencia ha provocado que numerosas plataformas hayan registrado interrupciones simultáneas. Usuarios de redes sociales, herramientas de teletrabajo, videojuegos, servicios de comercio electrónico, aplicaciones de diseño han reportado dificultades para acceder a ellas. Algunas páginas simplemente no cargaban, mientras que otras devolvían errores temporales o funcionaban con limitaciones.

Esta caída llega apenas unas semanas después del grave incidente del 18 de noviembre, cuando Cloudflare sufrió una interrupción global que dejó fuera de servicio a decenas de servicios. Aquella vez, la empresa aclaró que no se trató de un ciberataque, sino de un fallo interno: un archivo relacionado con su sistema de gestión de bots creció desproporcionadamente debido a un error de configuración, saturando rápidamente componentes esenciales de la red.

¿Qué webs se han caído?

Con esta nueva caída de Cloudflare, múltiples páginas webs se han quedado inaccesibles para los usuarios, estas son las principales páginas caídas:

Canva : herramienta de diseño online.

: herramienta de diseño online. Zoom : aplicación de videollamadas.

: aplicación de videollamadas. Spotify : plataforma de música en streaming.

: plataforma de música en streaming. X (antes Twitter): red social.

(antes Twitter): red social. ChatGPT (y otras plataformas del ecosistema OpenAI)

(y otras plataformas del ecosistema OpenAI) Juegos populares : League of Legends, Valorant o Fortnite. Muchos usuarios reportan problemas de acceso o jugabilidad.

: League of Legends, Valorant o Fortnite. Muchos usuarios reportan problemas de acceso o jugabilidad. Sitios de apuestas y entretenimiento online como Bet365.

Aunque Cloudflare ha comenzado a restaurar gradualmente sus servicios, la compañía aún no ha ofrecido un informe detallado sobre las causas exactas de la nueva interrupción. Los expertos advierten que, mientras persistan estos problemas, los usuarios podrían seguir experimentando lentitud o errores en diversas webs que dependen de la red de Cloudflare, y recomiendan monitorear los «canales oficiales» de estado de la compañía para conocer la evolución del servicio.