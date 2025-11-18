De ChatGPT a Twitter: todas las webs afectadas por la caída de Cloudflare

Una interrupción masiva en la red global de Cloudflare, un actor fundamental en la infraestructura de internet, ha provocado este martes una cadena de fallos que ha dejado inaccesibles múltiples páginas web en todo el mundo, entre ellos la red social X o ChatGPT. La incidencia, que ha comenzado alrededor del mediodía, ha afectado a millones de usuarios que se han encontrado con mensajes de error como Internal server error o Error 500.

Según las actualizaciones de estado de la propia compañía, el equipo de Cloudflare ha identificado la raíz del problema, y ya han comenzado a implementar una «solución» en las horas posteriores al inicio del incidente.

Si bien la compañía ha anunciado que «los servicios se recuperan», también advierte que los clientes y usuarios podrían seguir experimentando «tasas de error superiores a lo normal» mientras se completan las labores de corrección y se normaliza el tráfico en toda su red global.

¿Qué páginas están caídas?

Los servicios y plataformas más destacados que reportaron fallos o interrupciones significativas fueron:

X (anteriormente Twitter).

(anteriormente Twitter). ChatGPT (de OpenAI).

(de OpenAI). Downdetector (el propio sitio de monitoreo):

(el propio sitio de monitoreo): Spotify .

. Canva .

. Juegos en línea (hay reportes de fallos en juegos como League of Legends).

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es una empresa que proporciona una red global de servicios de infraestructura y seguridad para sitios web y aplicaciones, que actúa como un intermediario entre los usuarios e Internet. Sus servicios incluyen la aceleración del tráfico a través de una red de distribución de contenido (CDN) y la protección contra ataques maliciosos como los DDoS, ofreciendo una experiencia más rápida, segura y confiable.

Sus principales funciones son: