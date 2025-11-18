Twitter sufre una caída mundial por problemas en Cloudflare y deja a millones de usuarios incomunicados

La red social X (antes conocida como Twitter) ha sufrido este martes una caída mundial que ha dejado incomunicados a millones de usuarios incomunicados. La caída ha provocado que la plataforma sea inaccesible, apareciendo una pantalla de error al intentar ingresar a la red social, mientras que los usuarios que ya están dentro, sufren problemas al publicar tuits, enviar mensajes directos o cargar contenido multimedia. Después de más de 20 minutos, la red ha vuelto a estar operativa.

Según los informes publicados en webs de monitoreo como Downdetector, las incidencias han comenzad alrededor de las 13:00 horas. Los principales problemas detectados incluyen:

Imposibilidad de iniciar sesión en la aplicación y en la versión web.

Fallos al cargar la cronología de noticias.

Errores al intentar publicar tuits o responder mensajes.

Problemas intermitentes en las notificaciones.

No carga la página.

Por el momento, la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, no ha dado una explicación oficial sobre la causa del fallo. Sin embargo, algunos expertos y usuarios sugieren que podría estar relacionado con:

Problemas técnicos en los servidores de la plataforma.

Conflictos con la reciente versión del asistente de inteligencia artificial Grok 4.1 , que podría haber generado inestabilidad en la aplicación.

, que podría haber generado inestabilidad en la aplicación. Sobrecarga del sistema debido a un aumento repentino de tráfico de usuarios.

¿Cuánto ha durado la caída?

El tiempo de recuperación de X tras una caída depende de la naturaleza y gravedad del fallo. En esta ocasión, la caída ha durado poco más de 20 minutos. Pero en incidentes similares anteriores, la plataforma ha llegado a tardar hasta varias horas en restablecer el servicio por completo. Los problemas que provocan una caída de red puede variar, siendo desde errores de servidores o sobrecarga de tráfico hasta fallos vinculados a nuevas actualizaciones de software o del asistente de inteligencia artificial Grok.

Mientras X no estaba operativo, el tráfico se ha desviado a otras redes como Telegram, Mastodon, Reddit o incluso Instagram, donde muchos están buscando explicaciones o simplemente comentando lo ocurrido.