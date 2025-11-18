Twitter sufre una caída mundial por problemas en Cloudflare y deja a millones de usuarios incomunicados
Cloudflare está experimentando algunos problemas que han hecho que Twitter y otras webs dejen de funcionar
La red social X (antes conocida como Twitter) ha sufrido este martes una caída mundial que ha dejado incomunicados a millones de usuarios incomunicados. La caída ha provocado que la plataforma sea inaccesible, apareciendo una pantalla de error al intentar ingresar a la red social, mientras que los usuarios que ya están dentro, sufren problemas al publicar tuits, enviar mensajes directos o cargar contenido multimedia. Después de más de 20 minutos, la red ha vuelto a estar operativa.
Según los informes publicados en webs de monitoreo como Downdetector, las incidencias han comenzad alrededor de las 13:00 horas. Los principales problemas detectados incluyen:
- Imposibilidad de iniciar sesión en la aplicación y en la versión web.
- Fallos al cargar la cronología de noticias.
- Errores al intentar publicar tuits o responder mensajes.
- Problemas intermitentes en las notificaciones.
- No carga la página.
Por el momento, la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, no ha dado una explicación oficial sobre la causa del fallo. Sin embargo, algunos expertos y usuarios sugieren que podría estar relacionado con:
- Problemas técnicos en los servidores de la plataforma.
- Conflictos con la reciente versión del asistente de inteligencia artificial Grok 4.1, que podría haber generado inestabilidad en la aplicación.
- Sobrecarga del sistema debido a un aumento repentino de tráfico de usuarios.
¿Cuánto ha durado la caída?
El tiempo de recuperación de X tras una caída depende de la naturaleza y gravedad del fallo. En esta ocasión, la caída ha durado poco más de 20 minutos. Pero en incidentes similares anteriores, la plataforma ha llegado a tardar hasta varias horas en restablecer el servicio por completo. Los problemas que provocan una caída de red puede variar, siendo desde errores de servidores o sobrecarga de tráfico hasta fallos vinculados a nuevas actualizaciones de software o del asistente de inteligencia artificial Grok.
Mientras X no estaba operativo, el tráfico se ha desviado a otras redes como Telegram, Mastodon, Reddit o incluso Instagram, donde muchos están buscando explicaciones o simplemente comentando lo ocurrido.
Temas:
- Redes sociales