Twitter sufre una caída mundial por problemas en Cloudflare y deja a millones de usuarios incomunicados

Cloudflare está experimentando algunos problemas que han hecho que Twitter y otras webs dejen de funcionar

La red social X (antes conocida como Twitter) ha sufrido este martes una caída mundial que ha dejado incomunicados a millones de usuarios incomunicados. La caída ha provocado que la plataforma sea inaccesible, apareciendo una pantalla de error al intentar ingresar a la red social, mientras que los usuarios que ya están dentro, sufren problemas al publicar tuits, enviar mensajes directos o cargar contenido multimedia. Después de más de 20 minutos, la red ha vuelto a estar operativa.

Según los informes publicados en webs de monitoreo como Downdetector, las incidencias han comenzad alrededor de las 13:00 horas. Los principales problemas detectados incluyen:

  • Imposibilidad de iniciar sesión en la aplicación y en la versión web.
  • Fallos al cargar la cronología de noticias.
  • Errores al intentar publicar tuits o responder mensajes.
  • Problemas intermitentes en las notificaciones.
  • No carga la página.

Por el momento, la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, no ha dado una explicación oficial sobre la causa del fallo. Sin embargo, algunos expertos y usuarios sugieren que podría estar relacionado con:

  • Problemas técnicos en los servidores de la plataforma.
  • Conflictos con la reciente versión del asistente de inteligencia artificial Grok 4.1, que podría haber generado inestabilidad en la aplicación.
  • Sobrecarga del sistema debido a un aumento repentino de tráfico de usuarios.

¿Cuánto ha durado la caída?

El tiempo de recuperación de X tras una caída depende de la naturaleza y gravedad del fallo. En esta ocasión, la caída ha durado poco más de 20 minutos. Pero en incidentes similares anteriores, la plataforma ha llegado a tardar hasta varias horas en restablecer el servicio por completo. Los problemas que provocan una caída de red puede variar, siendo desde errores de servidores o sobrecarga de tráfico hasta fallos vinculados a nuevas actualizaciones de software o del asistente de inteligencia artificial Grok.

Mientras X no estaba operativo, el tráfico se ha desviado a otras redes como Telegram, Mastodon, Reddit o incluso Instagram, donde muchos están buscando explicaciones o simplemente comentando lo ocurrido.

