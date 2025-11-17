El lanzamiento de LUX, el nuevo álbum de Rosalía, ha desencadenado una avalancha de opiniones en todos los ámbitos, pero ninguna ha generado tanto revuelo como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Aunque la cantante catalana suele acaparar titulares con cada proyecto, esta vez una de las voces más sonadas no ha venido del mundo de la música ni del espectáculo, sino de la política. Y lo ha hecho con la contundencia habitual del diputado, cuyo comentario se ha convertido en la reacción más comentada de la semana.

Después de escuchar el álbum completo, Rufián ha compartido en su cuenta oficial de X (antes twitter) un mensaje que no deja espacio para la tibieza: «Acabo de escuchar esto entero y solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo. Qué barbaridad». La publicación, breve y directa, va acompañada de la portada del disco, y lo cierto es que han bastado apenas unos minutos para que el mensaje se haya viralizado. En cuestión de horas ya supera miles de interacciones, dando pie a un debate tan intenso como inmediato.

Acabo de escuchar esto entero y solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo. Qué barbaridad. pic.twitter.com/ygxxvQXfSX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 16, 2025

La reacción de Rufián no ha pasado desapercibida por varias razones. Por un lado, porque se trata de uno de los políticos más activos y seguidos en redes sociales, alguien cuyas palabras -para bien o para mal- siempre generan conversación. Por otro, porque su comentario llega sin matices, sin análisis técnico y sin el tono diplomático que suele rodear este tipo de valoraciones cuando provienen de figuras públicas. Su «qué barbaridad» ha sido interpretado por muchos como una exaltación sincera, casi emocional, y por otros como una muestra más del impacto transversal que está provocando LUX.

Las reacciones de los usuarios no han tardado en dividirse. Entre elogios, bromas y discrepancias, las respuestas al tuit de Rufián reflejan el nivel de expectación que rodea a la artista. Algunos celebran que un político se haya mojado sin reservas, mientras otros cuestionan el entusiasmo: «Si esto es lo mejor que has escuchado en mucho tiempo, hay que revisar la cultura musical», comenta un usuario. «¿No os estáis flipando un poco con el disco?», reprocha otro, apuntando a lo que consideran una mezcla de talento y marketing. Como en cada intervención del diputado, el hilo de comentarios se ha llenado de opiniones encontradas, muchas ajenas incluso a la música, alimentadas más por la figura de Rufián que por el contenido del álbum.

