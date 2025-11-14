Pedro Sánchez reserva una hora para Rosalía y planea festivales musicales para cuando deje el cargo

Dejando aparcada su habitual vestimenta de traje y corbata, Pedro Sánchez ha acudido al programa Generación Ya de Radio 3, donde se ha pronunciado, como nunca antes lo había hecho, sobre sus gustos musicales. Durante la entrevista, tampoco ha tenido reparo en comentar la revolución que se ha generado alrededor de Lux, el nuevo disco de Rosalía. Aunque lo cierto es que lo que realmente ha sorprendido a los oyentes ha sido su confesión sobre cuándo escuchó el álbum. Y es que, según sus propias palabras, hizo un hueco específico en su agenda para escuchar durante una hora sin interrupciones todas las canciones de la catalana. Unas declaraciones que han llevado a que más de uno se pregunte cómo es posible que encuentre tiempo para este tipo de cosas mientras que tantas cuestiones sociales de nuestro país continúan esperando respuesta.

«Realmente algunas veces habéis comentado en los programas que ahora en los discos no escuchas todas las canciones. Escuchas una, dos o tres. Un poco lo que te dé tiempo y en este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón. De hecho, como había leído que había que hacerlo así, me reservé una hora para escucharlo», comenzaba a decir, añadiendo que le había parecido «una auténtica maravilla» el resultado y que lo había consumido vía streaming y no en la versión física, en la que se incluyen tres exclusivos temas: Focu ranni, Jeanne y Novia robot.

El plan de Pedro Sánchez para cuando deje sus responsabilidades

Tras hablar del indudable éxito de Rosalía, el presidente del Gobierno también confesó que la música le ayuda a desconectar y que prefiere eso a saturarse de información con tertulias políticas. Unas palabras que han puesto de manifiesto el riesgo que existe de convertirse en un presidente desinformado y desconectado de la actualidad.

Por otro lado, el líder socialista también ha manifestado que cuando deje sus responsabilidades políticas tiene intención de volver a asistir a festivales de música, ya que es algo que a día de hoy no puede hacer y que echa mucho de menos. «La pena es que ahora no puedo ir a muchos festivales de música. Lo echo de menos. Volveré a retomar los festivales porque me parece que es otra forma de disfrutar la música», apuntaba. Entrando más en detalle, añadía que tenía pendiente ir al Festival Sónar de Barcelona, el cual en su última edición ha estado rodeado de polémica por ciertos rumores que señalaban que estaba vinculado al fondo israelí KKR.

Entre sus cantantes favoritos ha revelado que se encuentran Destroyer o la banda Cala Vento. En cuanto a los conciertos que jamás olvidará, ha destacado el de Guns N’ Roses en el Estadio Vicente Calderón (el antiguo estadio de fútbol del Atlético de Madrid), al cual asistió cuando tan solo tenía 15 años.