De Slack a Tinder: todas las páginas y servicios que han dejado de funcionar con la caída de AWS

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido este lunes una caída mundial que ha dejado a cientos de aplicaciones y páginas web inaccesibles. El problema se ha detectado alrededor de las 08:40 horas, y ha afectado a millones de usuarios que dependen de estos servicios para trabajar, comunicarse o entretenerse.

Entre las plataformas afectadas se encuentran Slack, Tinder, Fortnite, Roblox, Zoom, Dropbox, Trello, Alexa y Perplexity, entre muchas otras. Los usuarios reportaron fallos intermitentes, lentitud en la carga de aplicaciones o la imposibilidad total de acceso. La interrupción evidenció la dependencia crítica de muchas empresas y servicios digitales de la infraestructura de AWS.

AWS ha reconocido el problema a través de su cuenta oficial de soporte a las 09:31 y asegura que trabajan para volver «cuanto antes» a funcionar de forma plena. Hasta el momento, no se han dado detalles técnicos sobre el origen exacto de la caída, aunque la compañía indica que se trata de un fallo en su «infraestructura de nube».

¿Que aplicaciones están afectadas?

Entre las plataformas y servicios de mensajería y almacenamiento que han dejado de funcionar están:

Slack : interrupciones en la mensajería y colaboración en equipos.

: interrupciones en la mensajería y colaboración en equipos. Trello : problemas en la gestión de proyectos y tableros.

: problemas en la gestión de proyectos y tableros. Zoom : dificultades en videollamadas y reuniones virtuales.

: dificultades en videollamadas y reuniones virtuales. Discord : interrupciones en la comunicación por voz y texto.

: interrupciones en la comunicación por voz y texto. Airtable : problemas en la gestión de bases de datos colaborativas.

: problemas en la gestión de bases de datos colaborativas. Notion : dificultades en la organización de notas y tareas.

: dificultades en la organización de notas y tareas. Dropbox : interrupciones en el almacenamiento y sincronización de archivos.

: interrupciones en el almacenamiento y sincronización de archivos. Canva : problemas en la creación y edición de diseños gráficos.

: problemas en la creación y edición de diseños gráficos. GitHub : dificultades en la gestión de repositorios y control de versiones.

: dificultades en la gestión de repositorios y control de versiones. Google Workspace: interrupciones en servicios como Gmail, Drive y Docs.

En cuanto a las aplicaciones de videojuegos y entretenimiento:

Fortnite : problemas en el inicio de sesión y conexión a servidores.

: problemas en el inicio de sesión y conexión a servidores. Roblox : interrupciones en el acceso y funcionamiento de juegos.

: interrupciones en el acceso y funcionamiento de juegos. Minecraft : dificultades en la conexión a servidores y partidas en línea.

: dificultades en la conexión a servidores y partidas en línea. Among Us : problemas en la conexión y emparejamiento de partidas.

: problemas en la conexión y emparejamiento de partidas. Valorant : interrupciones en el acceso y funcionamiento del juego.

: interrupciones en el acceso y funcionamiento del juego. Snapchat : dificultades en el envío y recepción de mensajes y fotos.

: dificultades en el envío y recepción de mensajes y fotos. TikTok : problemas en la carga de videos y funcionamiento de la aplicación.

: problemas en la carga de videos y funcionamiento de la aplicación. Netflix : interrupciones en la transmisión de contenido y acceso a la plataforma.

: interrupciones en la transmisión de contenido y acceso a la plataforma. Amazon Prime .

. Alexa.

Las aplicaciones de compañías que están caídas son:

Amazon : dificultades en la compra y navegación en el sitio web.

: dificultades en la compra y navegación en el sitio web. McDonald’s App : droblemas en la realización de pedidos y pagos.

: droblemas en la realización de pedidos y pagos. Venmo : interrupciones en la realización de pagos y transferencias.

: interrupciones en la realización de pagos y transferencias. Expensify : dificultades en la gestión de gastos y reembolsos.

: dificultades en la gestión de gastos y reembolsos. Airbnb : problemas en la búsqueda y reserva de alojamientos.

: problemas en la búsqueda y reserva de alojamientos. Pinterest : interrupciones en la visualización y carga de pines.

: interrupciones en la visualización y carga de pines. Signal : dificultades en el envío y recepción de mensajes cifrados.

: dificultades en el envío y recepción de mensajes cifrados. Tinder: interrupciones en la carga de perfiles y emparejamiento.