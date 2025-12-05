La OMT invitó a «Begoña Sánchez» a la cumbre africana tras regalarle el Gobierno la sede por 75 años

En 2019, Begoña Gómez tejió una sólida alianza con la Organización Mundial del Turismo (OMT), que la apadrinó en sus proyectos en el Africa Center del Instituto de Empresa. Gómez asistió como invitada destacada a varios congresos internacionales del organismo, llegando a ser presentada como «primera dama». Incluso, como se recoge en uno de los dosieres sobre estos eventos, como «Begoña Sánchez». Un lapsus que da cuenta, no obstante, de que Gómez participaba en aquellas citas desde la privilegiada posición de ser la mujer del presidente del Gobierno.

Esa referencia anecdótica figura en una publicación de la OMT, de junio de 2020, en la que se recoge la participación de Gómez en el UNTWO Regional Congress on Women Empowerment in Tourism, celebrado en noviembre de 2019 en Acra (capital de Ghana).

Unos meses después de esa cita, en la que la esposa de Sánchez compartió primera fila con ministros africanos, la OMT publicó un informe con el título Empoderamiento de las mujeres a través del turismo: Implementación del plan de acción del Informe Mundial sobre la Mujer de la OMT, en el que la mujer de Pedro Sánchez figura, además de como «primera dama de España», con el nombre de «Begoña Sánchez». Gómez es introducida como directora del Africa Center en el IE Business School.

Cabe recordar que en enero de 2022, Begoña Gómez se reunió también con el embajador de Ghana en calidad de «esposa del presidente español» para tratar sus negocios privados. La propia embajada del país africano lo comunicó en un anota en la que decía, textualmente: «La esposa del presidente español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión».

En el texto se podía ver además una fotografía del embajador y Begoña Gómez: «La esposa del presidente, que también viaja con frecuencia a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género y al empoderamiento de las mujeres ghanesas a través del espíritu empresarial».

Tras ese encuentro, el Africa Center firmó distintos acuerdos con el Gobierno de Ghana para la formación de empresarios y el empoderamiento de mujeres.

Sede gratis

La Organización Mundial del Turismo ha mantenido una estrecha relación con Begoña Gómez, especialmente desde su incorporación como directora del Africa Center, a través de su entonces secretario general, Zurab Pololikashvili.

A su vez, el Ejecutivo ha favorecido a este organismo turístico otorgándole gratis su sede central en el Palacio de Congresos de Madrid por un periodo de 75 años. El Gobierno se hizo cargo de la reforma, que ya ha costado más de 25 millones.

La presencia de la OMT en la trayectoria profesional de Gómez ha sido intensa. Son varios los viajes y actos en los que ha participado la esposa de Pedro Sánchez, como la asamblea de la OMT celebrada en septiembre de 2019 en San Petersburgo, donde mantuvo un encuentro con el empresario Víctor de Aldama.

Gómez también se implicó en varios proyectos impulsados por la OMT, entre otros, la Competición de Turismo Rural, que contó además con el apoyo del Ministerio de Industria, y en la que se presentó como «impulsora de proyectos» de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), una plataforma a la que el Gobierno ha subvencionado con más de 2 millones.

En junio de 2020, Gómez fue una de las asistentes destacadas de la 63ª edición de la Comisión Regional para África de la Organización Mundial del Turismo, que se celebró de forma online por la pandemia. La esposa de Pedro Sánchez participó en esta cita como representante del Africa Center, rodeada de ministros africanos. Como reveló OKDIARIO, utilizó para ello uno de los despachos presidenciales de La Moncloa.