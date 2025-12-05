Buenas noticias del INSS: te van a sumar años de cotización y tu jubilación va a cambiar para siempre

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por el futuro de las pensiones en España debido al envejecimiento de la población y el desafíos de sostener económicamente la jubilación de la generación del baby boom. Para responder a esta situación, la Seguridad Social se ha visto obligada a introducir una serie de cambios en el sistema, entre ellos una medida que ha supuesto un auténtico alivio para miles de trabajadores: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sumará años de cotización a quienes acumulen lagunas en su vida laboral, evitando así que su pensión se vea perjudicada.

Esta medida, conocida como integración de lagunas, ya existía, pero ahora es más importante que nunca porque cada vez más trabajadores se aproximan a la jubilación con carreras laborales fragmentadas, empleos intermitentes, largas etapas de desempleo o trabajos temporales de baja remuneración. Con esta medida, si un trabajador tiene meses sin cotizar, la Seguridad Social «rellena» esos meses con bases preestablecidas, evitando que la pensión se reduzca.

Integración de lagunas: la herramienta clave del INSS

Cuando un trabajador se acerca a la edad ordinaria de jubilación (que actualmente se sitúa entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados), muchas personas descubren que hay meses sin cotización que pueden disminuir drásticamente la base reguladora.

Para compensar estas situaciones, la Seguridad Social aplica lo establecido en el artículo 209.1.b de la Ley General de la Seguridad Social, que regula un procedimiento fundamental para millones de futuros pensionistas: la integración de lagunas.

«Cuando en el período que se tome para el cálculo de la base reguladora aparezcan meses durante los cuales no exista obligación de cotizar, las lagunas de cotización se integrarán con la base mínima de cotización vigente en cada momento para los primeros cuarenta y ocho (48) meses, y por el 50% de dicha base mínima a partir del mes cuadragésimo noveno (49)».

¿Cuántos meses cubre la Seguridad Social y con qué cuantía?

La norma es clara y beneficia directamente a quienes tienen carreras laborales más cortas:

Se integran los primeros 48 meses sin cotización con la base mínima vigente. En 2025 esta base será de 1.323 euros.

Si la persona acumula más de 48 meses sin cotizar, los siguientes se integran al 50% de la base mínima, es decir, 661,50 euros por mes.

Esta medida no suma años reales de cotización a efectos de cumplir requisitos (por ejemplo, llegar a los 15 años mínimos para tener derecho a pensión), pero sí aumenta la base reguladora, que es lo que determina cuánto se cobra cada mes al jubilarse. Alguien con largos periodos sin empleo podría ver incrementada su pensión entre un 15% y un 30% solo gracias a este mecanismo.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Aunque es una de las herramientas más importantes del INSS, no todos pueden beneficiarse de ella:

Trabajadores del Régimen General : pueden disfrutar de esta medida por completo, aplicándose las bases mínimas y el 50% cuando corresponda.

: pueden disfrutar de esta medida por completo, aplicándose las bases mínimas y el 50% cuando corresponda. Autónomos (con limitaciones) : la gran novedad llegó el 18 de marzo de 2023, cuando por primera vez se les permitió acceder parcialmente a la integración de lagunas. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sólo se pueden integrar lagunas durante los seis meses posteriores al cese de actividad. Asimismo, la base utilizada es de 960,60 euros.

: la gran novedad llegó el 18 de marzo de 2023, cuando por primera vez se les permitió acceder parcialmente a la integración de lagunas. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sólo se pueden integrar lagunas durante los seis meses posteriores al cese de actividad. Asimismo, la base utilizada es de 960,60 euros. Colectivos excluidos: trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y empleados del hogar.

2026: nuevas reglas de las cotizaciones

A la integración de lagunas se suma una de las reformas más profundas de la historia de la Seguridad Social: la subida de las cotizaciones que entrará en vigor en 2026.

1. Aumento progresivo de las bases máximas de cotización

Las bases máximas subirán cada año hasta 2050 para acompasar el incremento de las pensiones máximas.

En 2026, la base máxima pasará de 4.909,50 € a 5.100 €, lo que supone un incremento del 3,9%.

2. Subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El MEI es una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2026 será del 0,90%, distribuido de la siguiente manera:

0,75% lo paga la empresa (sube desde el 0,67%).

0,15% lo paga el trabajador (sube desde el 0,13%).

Este mecanismo se aplicará, según la ley, «en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación».

3. Aumento de la cuota de solidaridad

Se aplica a los salarios que superan la base máxima de cotización, dividiéndose en tres tramos. Desde 2026:

1,15% para ingresos entre la base máxima y un 10% superior.

1,25% para ingresos entre el 10% y el 50% superior.ç

1,46% para ingresos que superan el 50%.

La suma de años de cotización mediante la integración de lagunas y las nuevas reglas de las cotizaciones convierte este periodo en uno de los más importantes de la historia de la Seguridad Social. Por un lado, miles de personas recibirán una pensión más justa, incluso si han tenido una carrera laboral fragmentada. Y, por otro, el sistema se refuerza económicamente mediante nuevas cotizaciones y aportaciones que garantizarán su sostenibilidad a largo plazo.