Inda: «Parece que en el PSOE de Sánchez hay que ser corrupto, putero o acosador para ascender»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha acudido este jueves al programa Horizonte de Iker Jiménez, en Cuatro, para comentar las últimas novedades de los casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez. Al hilo del escándalo de Paco Salazar y la ocultación por parte del PSOE de las denuncias de acoso sexual de compañeras suyas del partido y de Moncloa, Eduardo Inda ha dicho que «para ser dirigente del PSOE con Sánchez hay que ser un delincuente o un corrupto o un ladrón o un putero o un cocainómano o un acosador sexual». Para Inda «si eres una persona normal tienes pocas posibilidades de ascender en la jerarquía del PSOE».

Eduardo Inda ha recordado a Iker Jiménez que «Paco Salazar iba a ser el número dos de Rebeca Torró, la sucesora de Santos Cerdán» y que «Moncloa hace poco le ha dado un contrato». El director de OKDIARIO ha recordado, asimismo, que Paco Salazar «cobraba del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en Sevilla, sin aparecer por allí porque trabajaba en Madrid».

Para Eduardo Inda llamar «guarro» a Paco Salazar es poco: «Es mucho más que un presunto delincuente sexual y espero que esto vaya a la fiscalía como ha pedido Adriana Lastra». El PSOE ya ha contestado a Lastra que no lo hará. Paco Salazar fue una pieza clave en Andalucía, frente a Susana Díaz, del ‘clan del Peugeot’ que llevó a Sánchez primero a la secretaría general del PSOE y luego a la presidencia del Gobierno.

Eduardo Inda ha comentado con Iker Jiménez sus entrevistas exclusivas con Koldo García y José Luis Ábalos antes de entrar en prisión, que están marcando la agenda política y mediática de los últimos días.