La empresa de Cimic Group (ACS), CPB Contractors, ha sido seleccionada por el Aeropuerto de Perth (Australia), como parte de la empresa conjunta Skyway junto con BMD, para construir su nueva pista y las calles de rodaje asociadas. El proyecto implica la construcción de una nueva pista de tres kilómetros y 45 metros de ancho, y es un paso fundamental en la transformación de 5.000 millones de dólares del Aeropuerto de Perth que creará una mayor capacidad de pasajeros y eficiencia operativa.

Juan Santamaria, director ejecutivo de ACS Group y Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic Group, declaró: «Estas mejoras establecerán la referencia para el desarrollo de la nueva pista paralela del Aeropuerto de Perth, y desempeñarán un papel vital en el apoyo al crecimiento económico en Australia Occidental y a nivel nacional».

«Nuestro equipo experto en CPB Contractors prioriza el empleo local, la creación de habilidades y la construcción sostenible, asegurando valor a largo plazo para las comunidades», ha asegurado el directivo.

Por su parte, Jason Spears, director general de CPB Contractors, dijo: «CPB Contractors es un líder bien establecido en infraestructura de aviación con más de 10 paquetes de obras importantes entregados en tantos años, y estoy deseando ver al equipo crear un legado positivo para la industria con nuestro enfoque de movimiento de tierras inteligente, un historial de seguridad inigualable y soluciones de pavimentación y asfalto galardonadas».

El nuevo proyecto de Cimic

El alcance de las obras habilitantes y del lado tierra del aeródromo incluye:

Demolición de edificios y pavimentos existentes en el sitio, incluida Grogan Road

y pavimentos existentes en el sitio, incluida Grogan Road Desvío de servicios públicos y desagües pluviales existentes

y desagües pluviales existentes Preparación del terreno y movimiento de tierras, incluida la colocación de más de un millón de metros cúbicos de material de relleno

y movimiento de tierras, incluida la colocación de más de un millón de metros cúbicos de material de relleno Vallado de seguridad perimetral, sistemas de seguridad y puertas de acceso

perimetral, sistemas de seguridad y puertas de acceso Carreteras de acceso de emergencia, a instalaciones y perimetrales del aeródromo

de emergencia, a instalaciones y perimetrales del aeródromo Pavimentos del aeródromo : pista, calle de rodaje, arcén y áreas de chorro de reacción (jet blast)

: pista, calle de rodaje, arcén y áreas de chorro de reacción (jet blast) Iluminación terrestre del aeródromo, señales de guía de área de movimiento y marcado de pavimento

del aeródromo, señales de guía de área de movimiento y marcado de pavimento Sistemas de baja tensión y comunicaciones , y salas de equipos eléctricos

, y salas de equipos eléctricos Drenaje y paisajismo del aeródromo

Cimic Group es líder en servicios dirigidos por ingeniería, construcción y recursos naturales con una historia que se remonta a 1899. Impulsado por 39.000 personas, y tecnología e ingeniería pioneras, la empresa ofrece soluciones sostenibles y de alto valor a lo largo del ciclo de vida de activos, infraestructura y proyectos de recursos en alrededor de 20 países.

Cimic comprende las empresas de ingeniería y construcción CPB Contractors y Leighton Asia, los proveedores de soluciones integradas UGL y Sedgman, nuestra empresa de recursos naturales Thiess (60% de propiedad) y el brazo de desarrollo e inversión Pacific Partnerships, todos respaldados por la consultoría de ingeniería interna EIC Activities.