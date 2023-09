Mucho ojo si tienes un coche eléctrico: te pueden robar el cable de carga cortándolo de cuajo

Los coches eléctricos están ganando mucho terreno en el sector del automóvil en los últimos años, un sistema que tiene muchísimas ventajas ya que no gastarás ni un euro en gasolina, contribuyes a la protección del medio ambiente y cada vez hay más lugares en los que podrás cargarlo, y aumentarán día a día. Si tienes un coche eléctrico debes tener mucho cuidado ya que están robando los cables de carga y te pueden hacer una faena muy grande ya que lo cortan de cuajo… ¡toma nota y protégelo!

Así roban los cables de carga de los coches eléctricos

Las autoridades tienen ya registrados unos cuantos casos en varios puntos del país sobre robos en los cables de carga de los coches eléctricos, principalmente de los que están cargándose en las electrolineras públicas, ya que allí los cortan de cuajo, un problema que se está haciendo mayor cada día ya que este robo se hace más y más según va pasando el tiempo. No está aún muy extendida esta moda pero comienza a ser preocupante para las autoridades, y no sólo en España, también se han denunciado muchos casos en Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.

Lo cierto es que es un robo completamente ilógico, más por «fastidiar» que por otra cosa, ya que los expertos dejan claro que el cable va conectado a la toma del coche para arrancarlo, si lo arrancas es completamente inservible, no se lo puedes poner a otro coche, que sería lo lógico, robarlo para venderlo a talleres, por ejemplo, o a dueños de coches eléctricos. Pero no puede ser el caso ya que no sirve para absolutamente nada… o a lo mejor los ladrones ven algo en ellos que los expertos no han visto aún y por eso los roban.

En un principio se llegó a pensar que los robaban para crear un cargador en casa, pero sería inviable, primero porque los cables quedan inservibles, y segundo porque para cargarlo sería necesaria una instalación eléctrica capaz de soportar la potencia a la que trabajan los cargadores rápidos. Se cree que puede ser para deshacer el cable y venderlo a desguaces para que aprovechen los materiales, y es que el kilo de cobre se paga en España a 7 euros, pero claro, para conseguir un kilo son muchos los cables que hay que robar.

¿La solución al problema? A nivel general, poner vigilantes en todas las electrolineras, o cámaras de seguridad, así se pillará a quien se anime a hacerlo aún habiendo vigilancia. A nivel particular, si pones a cargar tu coche no lo pierdas de vista durante la carga para que nadie pueda hacerle nada.