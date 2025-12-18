La moneda de 1 euro que puede valer 700: este pequeño detalle es la clave

Una moneda de 1 euro acuñada en el año 1999 en Francia se está vendiendo en subastas y distintas páginas especializadas a partir de 700 euros. Un simple error en la fabricación o la peculiaridad de una moneda puede incrementar su valor de forma desmesurada y el alto valor de este metal tiene que ver con el año en que salió al mercado, ya que se puso en circulación en los primeros días del Euro como moneda para todos los países que conforman la Unión Europea.

«Ciencia que estudia las monedas y medallas, especialmente las antiguas». Así define la Real Academia Española la numismática, que es una ciencia que pone el foco en estos metales desde hace siglos. Cuando más años tenga la moneda más valor tendrá y, además de su antigüedad, los grandes coleccionistas también verán defectos de fábrica o problemas de acuñación en monedas que aparentemente pueden valer muy poco, pero que para los expertos pueden tener un valor de más de cuatro cifras.

Por ello, a día de hoy en subastas de todo el mundo se pagan cantidades ingentes de dinero por una simple moneda de un céntimo. En este caso, el foco de la noticia está en una moneda de 1 euro que está a la venta a partir de 700 euros por el año en el que fue fabricada y puesta a la venta: 1999. Todo ello debido a que este fue el primer curso en el que las monedas de 1 euro salieron a la calle en todos los países miembros, comenzando a convivir con la moneda local, que en este caso fueron los francos franceses. Todo ello hasta el 1 de enero de 2002 en el que comenzaron a circular con mayor frecuencia las monedas de euro y comenzaron a ganar terreno a la moneda local. Por ejemplo, en España fue el 30 de junio de 2021 la fecha estipulada como el fin para poder cambiar pesetas por euros.

La moneda de 1 euro que vale 700

En distintas casas de subastas o en páginas de segunda mano se pueden encontrar monedas de poco valor a un gran precio y en este caso la moneda de 1 euro que vale 700 (incluso otros usuarios piden más de 2.000 euros) es la que está en primera plana. Y ¿por qué tiene ese valor? Su coste ha aumentado de forma desmesurada porque su fecha de acuñación fue en 1999 y el primer año que estas monedas se pusieron en circulación. A día de hoy se pueden encontrar pocos metales que ‘nacieron’ en esta fecha y por ello su valor se ha multiplicado de forma considerable.

Esta moneda de 1 euro que vale 700 también tiene detalles que le hacen ser única. Por un lado, tiene todas las características de una moneda de 1 euro normal y corriente y el otro lado es el que hace que tenga un valor que se incrementa conforme el paso de los días. En la otra parte aparece rodeando a un árbol en el centro de un hexágono la famosa frase francesa: «Liberté, Egalité, Fraternité».

Esto ya de por sí aporta un gran valor a esta moneda de 1 euro, pero lo verdaderamente importante es que más abajo aparece el detalle que incrementa el valor de esta moneda y es el «1999» que aparece en la parte inferior del metal. Ahí se indica el año de la fabricación y puesta en circulación de esta moneda que será de las pocas que quede en el mercado de una época en la que se acuñaron menos monedas debido a que aún se seguía utilizando la moneda local.

Características de la moneda

Por lo que tiene que ver con las características de esta moneda de 1 euros que vale ahora 700 tiene todas las propias de una moneda de este valor. El valor de muchas de estas sube por algún fallo en la acuñación, pero esta está intacta. Así que en lo que tiene que ver con los detalles, tiene un diámetro de 23,25 milímetros, con un peso exacto de 7,51 gramos y el metal con el que se fabricó es cupro-níquel.