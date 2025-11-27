Mide 2 metros y cuesta menos de 20 euros: el árbol de Navidad luminoso que arrasa en Lidl

La decoración navideña llega cada vez más temprano. De hecho son pocas las personas que esperan a estar ya entrados en diciembre y lo decoran todo antes de que acabe noviembre y aunque para algunos puede ser algo exagerado, lo cierto es que si lo piensas, es algo del todo comprensible: cuando las tardes se vuelven más oscuras, cualquier luz cálida transforma por completo el ambiente. Así que en medio de ese impulso por anticipar la Navidad, Lidl ha lanzado un árbol luminoso que está arrasando por su tamaño, su precio y la facilidad con la que convierte un jardín o una terraza en un espacio festivo. No es el típico adorno voluminoso ni requiere instalaciones complicadas, y quizá por eso está despertando tanto interés.

Cuando llega esta época muchos buscan decorar el exterior de casa sin gastar demasiado, sin cables imposibles o estructuras que ocupen medio trastero. Este árbol luminoso de 200 LED, que alcanza los 2 metros de altura y cuesta 14,99 euros, parece pensado justo para eso. Es un árbol de Navidad que decora con sus muchas luces, pero es que además es ligero, fácil de montar y con un diseño que se entiende a la primera: una estaca al suelo, varias hebras de luz cayendo en forma de cono y una estrella iluminada coronándolo. Lo enchufas, lo fijas y listo. Y luego está el efecto visual. En cuanto cae la noche, las hebras LED generan ese brillo cálido, sin ser ni demasiado blanco ni demasiado amarillento, que hace acogedor cualquier rincón exterior. Es de esos productos que sorprenden porque no requieren esfuerzo, pero cambian por completo la sensación del espacio. Un gesto pequeño con resultado inmediato.

El árbol de Navidad de Lidl para exteriores pensado para durar

Este modelo está diseñado específicamente para exteriores, algo importante cuando se trata de adornos navideños expuestos a lluvia o humedad. Tiene protección IP44, lo que significa que está protegido frente a salpicaduras de agua, y viene con todo lo necesario para colocarlo sin complicaciones: estaca de tierra, clavijas de fijación, material de montaje y su fuente de alimentación.

Su estructura se compone de 8 hebras LED individuales que forman la silueta del árbol y una estrella LED en la parte superior. En total, suma 200 luces de color blanco cálido, con una temperatura de 2.700 K, perfecta para iluminar sin deslumbrar. A nivel técnico, tiene una potencia máxima de 1,5 W, por lo que el consumo eléctrico es muy reducido incluso con uso diario.

Las medidas ayudan a entender mejor cómo queda una vez instalado: aprox. 320 cm de diámetro y 220 cm de altura, con un cable de alimentación de 10 metros para llegar sin problemas al enchufe más cercano. El peso total, 960 g, confirma que es una pieza ligera pero estable gracias a la fijación al suelo.

Temporizador diario: lo enchufas una vez y se enciende solo

Otro de los motivos por los que este árbol luminoso de Lidl está gustando tanto es su temporizador automático de 6 horas. Funciona de manera muy sencilla: lo enchufas a la hora que quieras, activas el temporizador y él se encenderá y apagará solo cada día siguiendo ese mismo ciclo a no ser que vuelvas a cambiarlo. Además, incorpora un LED verde que indica cuándo está en modo temporizador, para evitar dudas.

Esta función es especialmente útil para todas aquellas personas que decoran jardines, patios o terrazas y prefieren no estar pendientes de encender y apagar luces. Dejas configurado el horario y te olvidas: cada noche ilumina el exterior y cada madrugada se apaga sin que tengas que hacer nada.

Ideal para jardines, terrazas y entradas

Por su tamaño y su forma cónica, este árbol funciona muy bien como luz puntual en exteriores. Puede colocarse junto a una entrada, en una esquina del jardín, al borde de un sendero o incluso como única pieza decorativa en patios pequeños. Las hebras LED generan un efecto visual muy llamativo desde lejos, sobre todo cuando se combina con vegetación o con otros puntos de luz cálida.

Además, al no tener ramas ni volumen real, ocupa muy poco espacio y se recoge fácilmente cuando terminan las fiestas. Basta con sacar la estaca del suelo, enrollar las luces y guardarlo hasta la próxima Navidad.

Un adorno económico y muy efectivo

Por menos de 20 euros, este árbol cumple justo lo que muchas personas buscan en la decoración exterior: económico, sencillo de montar, seguro para exteriores y visualmente bonito de noche. Es difícil encontrar un adorno navideño de este tamaño, con temporizador, 200 LED y protección IP44 a este precio.

Cuando la iluminación navideña suele disparar los costes, tener una opción tan accesible es casi un alivio para quienes quieren vestir la casa sin hacer un gran desembolso. Y por eso no sorprende que esté arrasando: práctico, vistoso y pensado para durar más de una temporada.