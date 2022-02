Si eres de las personas que no puede resistirse a tomar café de buena mañana o tal vez, después de comer, quizás te lo pienses dos veces a la hora de endulzarlo ya que no quieres engordar o deseas controlar un poco la dieta. No te preocupes, Mercadona tiene la solución con un producto clave para no engordar con el café por 0,90 céntimos.

El nuevo edulcorante de Mercadona

Los supermercados de Juan Roig, saben como satisfacer a sus «Jefes» o clientes con novedades constantes de sus productos de marca blanca, y en esta ocasión han sorprendido a todos con el lanzamiento de un producto que te permitirá endulzar el café sin sentirte culpable.

Se trata del nuevo Edulcorante Líquido Sacarina que lanzan bajo la etiqueta de Hacendado. Un producto específico para que se lo eches al café y consigas un sabor igual de dulce que con el azúcar pero sin las calorías que este aporta.

El producto de Hacendado, que podemos añadir de forma líquida al café, está formado por ciclamato y sacarina que son precisamente los dos edulcorantes que más se suelen utilizar dado su nulo nivel calórico pero además su alta potencia a la hora de endulzar el sabor. De hecho, se dice que la sacarina tiene un poder edulcorante de entre 300 y 500 veces más que el azúcar de caña.

Si deseas probarlo y endulzar tu café sin riesgo a engordar, Mercadona nos indica en el envase de este edulcorante líquido que con diez gotas podemos conseguir una cantidad similar a 6 gramos de azúcar, de modo que nos podemos hacer una idea del poder edulcorante que tiene. Sabemos que la dosis que se recomienda de azúcar al día, para un adulto sano, está entre los 5o y 60 gramos, por lo que podrías echarte esas 10 gotas si tomas café y quieres matarle el amargor por completo.

Sin embargo, repasando un poco los comentarios en redes sociales de quienes ya han probado este edulcorante, advierten que la dosis recomendada es inferior. De hecho dicen que con dos o tres gotas es más que suficiente para notar que el café sabe tan dulce como si acabaras de echarle un terrón de azúcar.

Si deseas probar este nuevo producto de Mercadona, ya se encuentra en todos sus supermercados y tienda online, en una botella de la que ya sabemos que cuesta 0,90 euros pero de la que faltaba conocer su cantidad: 150 ml, así que vas a garantizar que tu café sabe más dulce y que tú no engordas, durante bastante tiempo.