Mercadona trae de vuelta los dulces favoritos de nuestra infancia: está arrasando y a precio de risa

Hay sabores que nos marcan para siempre. Basta abrir una bolsa de caramelos de goma para que vuelvan a la memoria aquellas tardes de cumpleaños, los recreos del colegio o las excursiones en familia. Lo cierto es que las chucherías forman parte de la infancia de muchos, y ahora Mercadona ha decidido rescatar un clásico que nunca pasa de moda: el Mix de golosinas Hacendado.

En plena vuelta a la rutina, la cadena valenciana ha vuelto a poner en sus estanterías este producto que ya se ha convertido en uno de los más buscados. Y no es de extrañar: combina varias de las gominolas más icónicas en un sólo paquete, con sabores y formas que despiertan la nostalgia en mayores y que siguen siendo irresistibles para los más pequeños. Lo mejor es que, además de su variedad, llega con un precio imbatible. Por sólo 1,60 euros, se pueden llevar a casa 300 gramos de pura diversión en forma de caramelos de goma. Una propuesta que está arrasando, tanto entre quienes buscan un capricho puntual como entre los que lo consideran imprescindible en celebraciones, meriendas o reuniones con amigos.

Mercadona trae de vuelta los dulces favoritos de nuestra infancia

Lo que diferencia a este producto de otros es su variedad. Dentro de la bolsa encontramos una selección de golosinas clásicas: desde las míticas fresas de gominola con ese punto ácido, hasta los huevos fritos de dos colores que han sido las que más gustan a los niños (y a los que no lo son tanto). También aparecen los ositos de goma, las cerezas dobles y otras piezas que mezclan texturas blandas y más firmes, con un abanico de colores que entra por los ojos nada más abrir el paquete.

Este surtido permite que cada uno encuentre su favorita sin tener que comprar varias bolsas diferentes. Además, mantiene el equilibrio perfecto entre dulces suaves y toques más intensos, algo que ha sido clave en el éxito de este relanzamiento.

Precio y formato pensado para todos

En un mercado donde muchos dulces han ido subiendo de precio, Mercadona ha conseguido mantener este producto en un rango muy asequible. El paquete de 300 gramos por 1,60 euros se convierte en una opción económica para familias, grupos de amigos o para quienes quieran tener siempre algo dulce en la despensa.

Este formato también resulta práctico: no es tan pequeño como para acabarse en un instante, ni tan grande como para que se quede abierto días sin terminarse. Se ajusta muy bien a la idea de compartir, algo que encaja perfectamente para las fiestas de cumpleaños, meriendas infantiles o incluso en planes improvisados de cine en casa.

Ingredientes y valor nutricional

Aunque se trata de un producto pensado para disfrutar, conviene conocer también lo que lleva dentro. Estas golosinas se elaboran principalmente con jarabe de glucosa, azúcar y gelatina, junto a zumos concentrados de frutas y aromas que refuerzan su sabor. A eso se suman los colorantes y acidulantes que les dan ese aspecto brillante y los matices ácidos que tanto atraen a quienes buscan un contraste en cada bocado.

Cada 100 gramos aportan unas 327 kcal, con un 76 % de hidratos de carbono, sobre todo en forma de azúcares. También tienen un aporte moderado de proteínas gracias a la gelatina (4,8 g) y una cantidad de grasa mínima (0,5 g). En definitiva, no son un producto de consumo diario, pero sí un capricho perfecto para momentos puntuales, cuando lo que apetece es algo dulce y divertido.

Un producto que despierta recuerdos

El encanto de este Mix no está solo en lo que ofrece, sino en lo que nos hace revivir. Abrir la bolsa significa volver a aquellas tardes de verano con amigos, a los cumpleaños donde las gominolas eran lo más esperado o a las meriendas improvisadas después del colegio. Es un tipo de dulce que nos transporta a la infancia y que muchos compran hoy en día para compartir con sus hijos o para darse un pequeño homenaje en solitario.

Pero más allá de la nostalgia, las golosinas Mix de Hacendado se han convertido en una opción muy socorrida en diferentes planes. Son un básico en cumpleaños infantiles, donde resultan casi obligatorias en la mesa dulce, pero también tienen un hueco en reuniones informales entre amigos. Además, cada vez más gente las compra para disfrutar en casa durante una película o una tarde de juegos de mesa, como alternativa a las clásicas palomitas o al chocolate.

En definitiva, Mercadona acierta de lleno y vuelve a demostrar su capacidad para escuchar al consumidor y traer de nuevo productos que marcan la diferencia. Un simple paquete de gominolas puede parecer poca cosa, pero la respuesta de los clientes demuestra lo contrario: la mezcla de sabor, precio y recuerdos es un cóctel difícil de superar. ¿Y tú, ya te has hecho con tu bolsa de golosinas Mix Hacendado?.