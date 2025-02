Mercadona revienta el mundo de los postres con este que está mejor que el de tu abuela

Si hay un postre que nunca falla, ese es el arroz con leche. Su textura cremosa, ese toque justo de dulzura y la combinación perfecta entre el arroz y la leche (aderezado con un poco de canela) lo convierten en una auténtica delicia que nos transporta a la infancia con cada cucharada. Hasta ahora, muchos pensaban que el mejor arroz con leche era el casero, ese que preparaban nuestras abuelas con todo el mimo del mundo. Pero Mercadona ha decidido desafiar esa idea con su Arroz con leche Hacendado, un postre que está conquistando los paladares y que promete ser tan bueno (o incluso mejor) que el casero.

El arroz con leche es uno de esos postres tradicionales que nunca pasan de moda. Su receta se ha mantenido intacta a lo largo de los años, con ingredientes básicos pero efectivos: leche, arroz y azúcar. Sin embargo, preparar un buen arroz con leche en casa requiere tiempo y paciencia, algo que no siempre tenemos en nuestro día a día. Por eso, contar con una alternativa lista para consumir y con un sabor que respete la esencia de la receta tradicional es todo un acierto. Mercadona ha logrado hacer precisamente eso: un postre delicioso, de textura cremosa y con el equilibrio perfecto de dulzura. Disponible en packs de 4 unidades de 130 gramos cada una, este arroz con leche se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan un postre rápido, sin renunciar al sabor auténtico. Y lo mejor de todo es su precio: 1,35 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para todos los bolsillos.

Mercadona revienta el mundo de los postres

El secreto de su éxito está en sus ingredientes. Mercadona ha apostado por una receta sencilla, pero efectiva, con solo siete ingredientes que garantizan un sabor casero y auténtico. Su base es la leche desnatada (67%), a la que se le añade nata (9%), arroz (8%), azúcar y un toque de almidón de arroz para lograr esa textura cremosa tan característica. Además, cuenta con aromas naturales y un leve punto de sal que potencia el sabor.

Al no llevar conservantes ni colorantes artificiales, este postre mantiene un perfil nutricional bastante equilibrado dentro del mundo de los postres lácteos. Cada 100 gramos aportan 143 kcal, con un contenido moderado de grasas (3,7 g) y proteínas (3,1 g), lo que lo hace una opción perfecta para disfrutar sin remordimientos.

¿Está realmente mejor que el de la abuela?

Sabemos que superar la receta de una abuela es complicado, pero este arroz con leche de Mercadona ha conseguido acercarse bastante. Su textura es lo primero que llama la atención: cremosa, sin que el arroz quede demasiado blando ni demasiado duro, lo que permite disfrutarlo sin que se haga pesado. En cuanto al sabor, el equilibrio entre el dulzor y el punto de leche es simplemente perfecto, sin resultar empalagoso.

Otro punto a favor es la comodidad. No hay que pasar horas cocinando en la cocina para conseguir un buen resultado. Basta con abrir el envase y disfrutarlo directamente, ya sea frío o templado. De hecho, muchos consumidores aseguran que, si ase calienta unos segundos en el microondas y se espolvorea con un poco de canela, el resultado es prácticamente indistinguible del casero.

¿Cómo aprovechar este postre de Mercadona al máximo?

Si bien este arroz con leche ya es delicioso por sí solo, hay algunas formas de darle un toque extra para elevarlo al siguiente nivel. Aquí te dejamos algunas ideas:

Añadir canela y ralladura de limón: si quieres acercarlo aún más al sabor tradicional, un poco de canela en polvo y un toque de ralladura de limón pueden marcar la diferencia.

si quieres acercarlo aún más al sabor tradicional, un poco de canela en polvo y un toque de ralladura de limón pueden marcar la diferencia. Acompañarlo con frutos secos: almendras laminadas o nueces picadas le darán un extra de textura y sabor.

almendras laminadas o nueces picadas le darán un extra de textura y sabor. Convertirlo en un postre gourmet: si quieres sorprender, sírvelo en copas individuales con un toque de miel o sirope de caramelo y verás cómo se transforma en un postre digno de restaurante.

Un éxito rotundo entre los clientes

Como era de esperar, este arroz con leche no ha tardado en convertirse en uno de los productos más comentados de Mercadona. En redes sociales, muchos consumidores han expresado su sorpresa con frases como:»No pensaba que un arroz con leche de supermercado pudiera estar tan bueno» o «Es el mejor arroz con leche que he probado en mucho tiempo, me recuerda al que hacía mi abuela».

En definitiva, el Arroz con leche Hacendado que encontramos en Mercadona (también en su tienda onlien) ha llegado para quedarse y demostrar que no hace falta pasarse horas en la cocina para disfrutar de un postre tradicional con sabor auténtico. Por su equilibrio entre sabor, textura y precio, este producto se ha ganado un hueco en la nevera de muchos hogares y, lo más importante, en el corazón de los amantes de los postres de toda la vida.