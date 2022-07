Mercadona retira de sus supermercados el alimento indispensable para los niños: «Estaban muy buenas»

Si hay algo que muchos clientes de Mercadona hacen cuando no encuentran sus productos en estos supermercados, es recurrir a las redes sociales. Allí es donde siempre preguntan qué ha pasado con un producto en el caso de que haga tiempo que no está a la venta y la verdad es que Mercadona siempre responde aunque parece que en esta ocasión su respuesta no era la que se esperaba. Descubre el nuevo producto que ha retirado Mercadona: un alimento indispensable para los niños y que son ya muchos padres que las reclaman de vuelta porque estaban muy buenas.

Mercadona retira sus patatas para horno

¿A qué nos estamos refiriendo? Pues el último de los productos retirados por Mercadona este verano, no es otro que sus patatas para el horno. Un alimento congelado que nos permitía poder hacer unas ricas patatas fritas pero al horno, de modo que nos ahorrábamos el gasto en aceite y que los niños pudieran comer patatas de forma más saludable.

La retirada se ha conocido a raíz de la pregunta de una clienta en Twitter a la cuenta de Mercadona en esta red social. La respuesta del supermercado ha sido que ya no cuentan con esas patatas pero además le preguntan qué era lo que más le gustaba de ellas.

Hola, Victoria. Por el momento no disponemos del producto en el surtido, sentimos las molestias. ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba? Nos gustaría comunicarlo a los responsables. Gracias. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) July 12, 2022

La mayoría de gente que se ha sumado a la pregunta, ha comentado que lo mejor de estas patatas era lo buenas que estaban tras pasar por el horno y aunque deberemos esperar a ver si Mercadona las trae de vuelta, lo cierto es que tienen una alternativa a estas patatas que os puede parecer interesante.

La alternativa «riquísima» en forma de gajo

Si también eráis de los clientes que compraban estas patatas congeladas para hacer al horno, debéis saber que el mismo Mercadona cuentan con otras patatas congeladas, de corte grueso y de corte fino, pero en ambos casos son para freír en sartén o freidora. Sin embargo, hemos encontrado que tienen también unas patatas estilo gajo que se pueden hacer en el horno, tal y como se indica en el paquete.

Se venden en una bolsa de 750 gramos y el precio es de 1,40 euros, de modo que si queréis las podéis comprar y probar a hacer en el horno. Comprobaréis que el sabor es también muy bueno. Para hacerlas sólo tenéis que precalentar el horno a 220 grados y luego poner las patatas durante 18-20 minutos, dándoles la vuelta cuando estén a mitad de cocción. Una vez hechas las ponemos en un plato con papel de cocina para que se escurran bien antes de servir.