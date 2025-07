La Justicia ha condenado a Fernando Romero, ex presidente y fundador de EiDF, a un año y medio de prisión por falsedad documental y otros cinco delitos, según un fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra al que ha tenido acceso OKDIARIO. Además, Víctor Manuel Fontán, que fue responsable jurídico de la empresa, y María del Carmen Martínez, madre de Romero, también han sido condenados en la sentencia.

Así, el juez imputa a Romero un «delito continuado de falsedad en documento mercantil», por el que le condena a «un año y tres meses» de prisión y a una «inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo» durante ese «mismo tiempo».

No obstante, esta no es la única condena que afecta al ex presidente de EiDF. La Justicia le imputa «cinco delitos del artículo 320 del Código Penal» y le impone una pena de «tres meses de prisión» y una inhabilitación igual que la anterior durante ese tiempo.

Además, Romero tendrá que abonar una «multa de nueve meses, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal en caso de impago». Es decir, un montante que superaría los 2.700 euros.

Por otro lado, el que fue el responsable jurídico de EiDF, Víctor Manuel Fontán Iglesias, ha sido condenado en el mismo fallo por «dos delitos del articulo 310 del Código Penal» y también por falsedad documental. Por ello, también se le ha impuesto la pena de un año y medio de prisión y la misma multa que a Romero.

Por su parte, Carmen Martínez Ameneiro, madre del fundador de la empresa, ha sido condenada con 13 meses de prisión y una multa de cuatro meses de multa, «con una cuota diaria de 10 euros».

Condena a EiDF

El juez también imputa a la compañía «dos delitos» por el que le condena a una «multa de cuatro meses con una cuota diaria de 50 euros», que ascendería a alrededor de 6.000 euros.

Las empresas Romar Gestión y Eficiencia Gallega también aparecen en el fallo con una sanción económica similar. No obstante, la mercantil Activos Eosolares, que también estaba acusada en el procedimiento, ha resultado absuelta. En la actualidad, EiDF se ha desvinculado de Fernando Romero al aceptar la dimisión del último cargo que le quedaba, es decir, senior advisor de la compañía.

Fernando Romero se hizo a un lado como presidente de la compañía, e incluso cedió los derechos de voto de sus acciones, como contamos en OKDIARIO, y aunque siguen siendo propiedad de su pareja, la realidad es que el propio Romero da por concluida su etapa al frente de EiDF, la compañía que fundó, y que Grupo Laurion y su equipo buscan ahora sacar adelante el proyecto.

Con Eduard Romeu de presidente, hombre de confianza de Laurion desde que fuera nombrado consejero en EiDF, la compañía ha logrado ya la puesta en marcha de distintos proyectos, insuflándole un aire distinto del vivido hasta ahora y del que espera salir, este mismo año, con las cuentas saneadas. Unas cuentas, las de 2024, que los inversores esperan para comprobar no sólo el estado de los números, sino lo que pueda decir el auditor de esos mismos números.