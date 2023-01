Mercadona pone fin al mal olor de tu ropa: este es el detergente que necesitas en tu lavadora

A la hora de hacer la colada, solemos poner mucho esfuerzo no sólo en el hecho de conseguir que la ropa nos quede bien limpia, sino que además, es importante conseguir también que su olor sea agradable. Para ello, nada como elegir uno de los detergentes más vendidos del mercado y que en el caso de que todavía no conozcas, hará que no desees ningún otro en cuanto lo pruebes. Descubre como es el detergente que necesitas en tu lavadora con el que Mercadona pone fin al mal olor de tu ropa.

El detergente más vendido está en Mercadona

Si deseas poder tener una ropa limpia y perfumada debes elegir el detergente y suavizante adecuados, y en el caso del primero parece que la mejor opción de todas se encuentra en Mercadona dado que acaban de anunciar un lanzamiento que muchos clientes llevaban tiempo esperando.

Se trata del detergente ropa Colonia Hipoalergénico Bosque Verde, un detergente líquido que ya había estado a la venta en los supermercados de Juan Roig y que regresa por fin con su fórmula mejorada. De hecho ha pasado a ser como ya hemos mencionado, hipoalergénico aunque con perfume. De este modo, resulta ahora apto para todo tipo de pieles, también las que son atópicas, sensibles o con alergias.

Por otro lado, ha reforzado la eficacia de lavado, de modo que le costará mucho menos hacer frente a las manchas , refuerza su eficacia de lavado para hacer frente a las manchas, potenciar su blancura y conseguir además que el aroma sea más fresco e intenso, pero sobre todo, más duradero.

Usarlo es de lo más sencillo ya que sólo debes seguir las instrucciones de la etiqueta en la que se señala por un lado la cantidad de detergente que vas a tener que usar en función de si la prenda está sucia o muy sucia y también en función de la dureza del agua. La dosis más recomendada está entre los 70 ml (que equivale a un tapón) y los 90 ml y además se recomienda usarlo con una temperatura del agua de la lavadora de 30 grados evitando de hecho, todo lo que sean temperaturas extremas.

Si deseas hacerte con el detergente que está triunfando en Mercadona, se vende en todas sus tiendas y en su página web y el precio está en 3,80 euros para una botella de 3 litros, que según se señala en la etiqueta equivale a unos 46 lavados.