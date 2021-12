Mercadona se centra mucho estos días en poner a punto nuestras mesas con los mejores productos dedicados a la Navidad y aunque ya podemos comprar en sus supermercados todo tipo de turrones y demás dulces típicos de esta época, también tienen tiempo para lanzar novedades como el postre que acaban de dar a conocer y que provocará que más de una persona viaje a su infancia. Descubre como Mercadona tiene el postre de tu abuela a un precio que no te imaginas

Mercadona se pasa el juego: tiene el postre de tu abuela a un precio que no te imaginas

Seguro que en cuanto veas el nuevo postre que Mercadona acaba de lanzar para sus «Jefes» querrás salir a comprarlo ya que se trata de uno de los dulces más típicos en nuestro país y que gusta a todo el mundo por igual. Un postre que seguro te hacía tu abuela o tu madre cuando eras pequeño y que ahora vas a poder volver a disfrutar gracias a Mercadona.

Se trata de la Leche Frita Hacendado congelada. Un postre que recrea uno de los mejores dulces: la leche frita, que al estar congelado podremos comer cada vez que nos apetezca con solo descongelar (se recomienda hacerlo en la nevera y durante 4 horas).

Y es que ¿quién se puede resistir a una leche frita? Como decimos, este es uno de los postres más típicos de nuestro país, que se originó en el norte de España y que consiste en una masa que básicamente consta de harina, leche y azúcar aunque también se le pueden agregar huevos. Son varias las regiones que se atribuyen la «invención» de la leche frita y por ello existen distintas versiones de la misma receta, aunque generalmente se cocina con leche que se lleva al fuego, con canela y limón, y mientras se deja que hierva se prepara una mezcla de harina, huevos y azúcar que se añade a la leche . Vamos removiendo hasta lograr espesar la masa para darle forma en porciones.

Una receta fácil de hacer aunque implica algo de tiempo, por lo que si no lo tienes o no deseas meterte en la cocina, nada como elegir la versión de leche frita de Mercadona que ha sido elaborada además con los mismos ingredientes antes mencionados: leche, huevos, canela, azúcar, harina y como no, aceite.

Un postre delicioso que podremos saborear cada vez que queramos y que podéis comprar en la sección de horno de Mercadona a un precio de tan solo 3,80 euros para una bandeja de 300 gramos.