Un informe de la consultora Nae y Onivia sobre la situación de la fibra óptica en España ha cifrado en 1.416 las empresas proveedoras de servicios de Internet activas en España, un dato que demuestra para las grandes compañías -Telefónica, Vodafone, Orange…- que «estamos ante un mercado en destrucción porque no se pueden sostener las inversiones con tanta competencia», señalan desde una operadora.

«Es un dato más que demuestra lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo: es imposible que el sector se consolide y que las inversiones tengan un retorno», explican desde otra. «En Estados Unidos hay tres operadores para 300 millones o 400 millones de clientes, aquí hay 1.416 proveedores de servicios de Internet», se quejan en el sector.

El informe de Nae y Onivia ha puesto cifras a lo que Telefónica y el resto de las grandes del sector han criticado desde hace años. El estudio señala que «la industria española de fibra es un ecosistema complejo con múltiples actores compitiendo». «Una característica muy distintiva de este mercado son los pequeños ISP que normalmente pasan desapercibidos debido a su pequeño tamaño y que desempeñan un papel clave en algunas áreas locales. Hemos identificado 189 municipios liderados por ISP locales. Hemos encontrado 1.416 ISP activos», destacan.

«Se trata de empresas que no han invertido nada y que mediante acuerdos tienen acceso a la red y hacen ofertas con las que no se puede competir. Hay cientos de ellas, pero luego las inversiones las hacemos muy pocas empresas y tenemos los precios que tenemos», señalan desde un gigante del sector. «En muchas zonas no hay ni rastro de las grandes pese a la inversión realizada», insisten. Así es: según el informe, 189 municipios están liderados por empresas locales.

«No es cuestión de volver a los años en los que sólo había una empresa, pero tampoco lo de ahora. No se puede competir. Ahora está pendiente la resolución sobre la fusión Orange-MásMóvil y hay riesgo de volver a obligar a que vendan activos para que surja otro cuarto operador y volver a lo mismo de antes», explican fuentes del sector.

5G en zonas rurales

Se da la circunstancia de que el informe se ha publicado justo el día que el Gobierno ha registrado el concurso para las subvenciones para llevar el 5G a las zonas rurales de menos de 10.000 habitantes. Los fondos destinados son 544 millones de euros, probablemente uno de los mayores de Europa.

Este programa está envuelto también en polémica por el veto del Gobierno a Huawei -por recomendación de Europa-. Economía ha mantenido la cláusula por la que si el Ejecutivo declara a la china de alto riesgo -aún no ha publicado la lista- obligaría a los ganadores de la subvención a deshacer toda la infraestructura si tienen componentes de las chinas ZTE y Huawei.

La respuesta de la compañía china ha sido impugnar el concurso en la Audiencia Nacional. «El artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios», explican fuentes de la empresa china.

También lo ha hecho Vodafone, que utiliza componentes de Huawei, al considerar que esa cláusula favorece a Telefónica, que sólo trabaja con Ericsson y Nokia. Orange no ha impugnado, pero se encuentra en la misma situación que Vodafone.