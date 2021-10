La secretaria nacional de agricultura y despoblación del PP, Milagros Marcos, cree que la postura del Gobierno ante la reunión sectorial de este jueves sobre el Plan Estratégico Nacional de la PAC “es una amenaza” al campo español “no un incentivo para trabajar y para tener rentabilidad”. En su opinión, en la llegada a España de esta PAC, dotada con 5.000 millones menos, el Ejecutivo ha mostrado “falta de transparencia, oscurantismo, falta de negociación y de diálogo” y ha primado “las imposiciones ideológicas sin criterio científico ni beneficio ambiental” sobre los intereses de los agricultores y ganaderos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado para este jueves a las Comunidades Autónomas a la Conferencia Sectorial sobre la Política Agraria Común (PAC) en la que se ultimará la discusión del Plan Estratégico Nacional.

Esta reunión llega después de que en julio el gobierno de Pedro Sánchez tratase de imponer su propio plan nacional estratégico de la futura PAC para España sin informar ni a las comunidades ni a las organizaciones sectoriales, según denunciaron entonces el PP y las asociaciones del sector.

Para firmar una especie de «cheque en blanco para aplicar una PAC recortada y con más exigencias ambientales sin conocer el impacto que pueda tener para los agricultores y ganaderos españoles».

En una entrevistas con OKDIARIO señala, respecto a la reunión de este jueves, que “hay varias claves. La primera es que lo sustancial no ha cambiado. Que es el recorte de los 5.000 millones de euros y que ese recorte es de un 12% menos de cofinanciación para las ayudas del segundo pilar de desarrollo rural. Eso no ha cambiado”.

“Estamos hablando de que de los 140.000 millones (de ayudas europeas de recuperación post-covid) para que el campo se adapte a las exigencias ambientales y a los cambios de criterio en los cultivos, no llega a nada. Y es que no sólo no llega nada de ahí, sino que en la PAC hay más exigencias ambientales y 5.000 millones de euros menos”. “Hay un 23% del montante total de la PAC que va vinculado al cumplimiento de requerimientos ambientales”.

“Es decir, los agricultores y ganaderos españoles que cobran la PAC -más de 600.000 agricultores y ganaderos- tiene los 5.000 millones de euros menos y, además un 23% menos en las ayudas directas, que sólo podrán cobrar si tienen la suerte de tener un esquema al que acogerse y hacer lo que dice ese esquema”.

Pero “si los requerimientos para poderlos cobrar les supone más que lo que cobrarían….”.

Además, no se entienden algunos conceptos en el plan, aunque “ya se ha aclarado lo que se considera agricultor activo y lo que son probablemente los eco-esquemas”, mientras que «las regiones agronómicas que se reducen de 50 a 20″.

“Hay una nebulosa que sigue exactamente igual. En cuanto al agricultor profesional, no ha cambiado nada respecto de la reunión del 14 de julio, reunión en la que la mayoría de las comunidades autónomas se opusieron. El Partido Popular hizo una propuesta diciendo que, desde luego, todo aquel que se dedica a la agricultura tiene que cobrar las ayudas de la PAC, en mayor o menor medida, que le correspondan. Incluso los agricultores pequeños hacen una labor muy importante en el medio rural, en la lucha contra la despoblación”.

“Hay espacios en España, hay cultivos que tienen menos hectáreas con menos capacidad de obtener rentabilidad. Entendemos que todos los tienen que cobrar. Pero es cierto que aquellos que sólo tienen como medio de ingresos la agricultura, o es fundamentalmente su fuente de ingresos, tienen que tener un plus porque no tienen otro complemento, como sí lo pueden tener los demás”.

“Por lo tanto, la apuesta por el agricultor profesional que defendía el Partido Popular viene de la mano de lo que se llama pago redistributivo, que es que un porcentaje del total fuera destinado fundamentalmente a los agricultores que mal llamados profesionales. Porque yo creo que profesionales son todos. Si se dedican fundamentalmente, o con exclusividad, a la agricultura, lógicamente son quienes más se juegan en todo esto y tienen que tener más apoyo financiero desde la política Agraria Común”.

“Tampoco ha cambiado nada en aquellas comunidades autónomas que en su momento, en julio, dijeron que no estaban de acuerdo con esto, entiendo que no van a estar de acuerdo tampoco en este momento”.

“Lo mismo va a ocurrir con el tema de las regiones productivas, que fueron una gran bronca en la pasada conferencia. Se mantienen exactamente en los mismos términos. Ha habido algunos ajustes en lo que se llaman las ayudas acopladas. Quiero recordar que la ganadería deja de tener la ganadería extensiva, que tenía varias líneas de ayuda. El pago directo, el pago verde y las ayudas acoplada. Ahora se queda sólo con la ayuda acoplada y sociada con determinados condicionantes ambientales. Por lo tanto, los grandes perjudicados son fundamentalmente la ganadería”.

Adaptarse a las necesidades del campo, no sólo a requerimientos medioambientales

“No tiene que ver con los colores políticos, sino con la defensa de la agricultura y la ganadería. La PAC tendría que adaptarse, pero no adaptarse a requerimientos medioambientales, sino adaptarse a las necesidades de productividad y rentabilidad del campo español”.

“Lo que se ha hecho con esta reforma no es adaptar la PAC a la rentabilidad de las explotaciones, cuando realmente ese es el objetivo de la PAC, la rentabilidad de las explotaciones”.

Pagaríamos un 40% más por los alimentos si no hubiese PAC

“No nos olvidemos que si no fuera por la PAC, todos estaríamos pagando un 40% más por los alimentos. Si Europa quiere autoabastecerse alimentaria y competir con otros países en los mercados, con las circunstancias climáticas agronómicas que tiene, tiene que ser capaz de ser autosuficiente”.

“Necesita la política Agraria Común, necesita esos apoyos a la PAC, son apoyo a las rentas para que sigan produciendo y no se pierdan cada vez que trabajan, porque nadie trabaja ni por amor al arte ni para perder dinero”.

“Si no orientamos la PAC a la rentabilidad de la agricultura” y sí a otros conceptos, no funciona. “Lógicamente, igual que a las industrias se les está pidiendo determinados condicionantes ambientales y reducciones de emisiones” se puede pedir a la agricultura.

“Aquí se ha mezclado todo el tema ambiental. Todo el tema de la salud o el tema social con la política agraria común”. “Usted ponga los requerimientos sociales, de empleo, o de lo que sea que tenga que poner. Pero condicionado, viendo cómo funciona la agricultura, viendo las posibilidades que hay. Así se va evolucionando y se van reduciendo las emisiones, y se va investigando, innovando para transformar, por ejemplo, los purines en fertilizante natural”.

Pero esos cambios no se pueden hacer “de un día para otro”. Y decir “uno de cada cuatro euros de la PAC los vas a perder si no cumples requerimientos ambientales”. “Si no cumple determinados criterios sociales, va a perder la PAC”.

“Esto es una amenaza, no un incentivo para trabajar y para tener rentabilidad”. “Esta reforma de la PAC no se ha orientado bien porque no se ha trabajado con el sector suficientemente, porque no ha habido transparencia. Seguimos sin tener los datos y se ha perdido en múltiples ocasiones”. “La última conferencia sectorial se manipuló de aquella manera, con palabrería y mucha diplomacia”.

Se habló de un acuerdo, “pero luego los consejeros dijeron que no había acuerdo”. “La falta de transparencia, el oscurantismo, la falta de negociación y de diálogo están derivando en una PAC que no va a beneficiar para nada a los agricultores y ganaderos”. “Y sobre todo las imposiciones ideológicas sin criterio científico, sin aval de beneficio ambiental siquiera”.

Marcos teme que “se va a cerrar la PAC en la jornada de este jueves y lo enviarán a Bruselas con el calendario previsto. Ya veremos qué hacen los responsables de comunidades autónomas vinculadas al PSOE y que han estado defendiendo cuestiones contrarias absolutamente a lo que se propone en la mesa de la sectorial”.

Las Comunidades siempre se habían unido en la defensa del campo y la PAC

“Veremos a ver en qué queda. Ojalá hubiera un gran pacto porque siempre lo ha habido. Insisto en que siempre han sido diferentes comunidades autónomas, siempre con intereses diferentes y siempre ha habido acuerdo sobre la PAC. Pero es cierto que hay una gran diferencia. Siempre se ha trabajado con el sector, con las comunidades autónomas, para con datos, con información, para buscar la mejor PAC para todos”.

Parlamento Europeo y las estrategias verdes

Además, el martes en el Parlamento Europeo se debatió las estrategias verdes y “el Partido Popular se posicionó con los agricultores, con los ganaderos y con los consumidores españoles que están acostumbrados a consumir productos de calidad y a precios muy razonables”.

“Se votó la estrategia de la granja a la mesa, estrategias que tienen más base ideológica que científica, que no tienen un informe técnico sólido, consolidado del impacto que puede tener en la agricultura y la ganadería y el beneficio que puedan tener para el medio ambiente. Solamente hay un estudio parcial que se emitió por un órgano oficial de la Unión Europea de la Comisión Europea y que no sabemos muy bien por qué”.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, “que es el responsable máximo de estos temas, lo había tenido guardado en un cajón hasta hace muy poquito tiempo. De hecho, el Partido Popular Europeo en su conjunto ha denunciado este hecho, este oscurantismo y el que ese documento no haya salido a la luz, aún siendo parcial, ya anuncia varias cosas”.

“En primer lugar, anuncia que se va a reducir la producción y la productividad de la Unión Europea en más de un 15 por ciento, mucho más en la ganadería todavía y que la rentabilidad va a caer por el aumento de los costes de producción por encima del 10 por ciento. Por lo tanto, va a haber pérdidas, productividad, menos productos y mucho más caros, porque realmente los productos que se establecen las estrategias es una limitación de uso de determinados fertilizantes, de determinados productos que son vitaminas para para las plantas, no los medicamentos para las plantas. Claro, esto no se sabía, no ha salido a la luz………, por lo tanto, y tampoco es un estudio completo».

“Lo que pide el Partido Popular es que se tenga en cuenta los impactos que puede tener y sobre todo si beneficia o no al medio ambiente. Porque este estudio dice que cuando va a pasar esto en Europa, en el resto del mundo se va a producir más y vamos a importar productos que sí que utilizan esos fertilizantes, que utilizan medicamentos, que sí que utilizan esas actividades que aquí se limitan a los productores europeos. No tiene ningún sentido. Vamos a ver si hay un producto que es malo para la salud. Si me como la naranja, será igual si se ha utilizado en un país latinoamericano o un país tercero, que si se ha utilizado en España, o en Francia, o en Alemania, o en Italia”.

“Los productos y la atmósfera es la misma. Por lo tanto, el balance de cambio climático es neutro. Es decir, todo esto limita de forma ostensible la producción en Europa y perjudica clarísimamente a los agricultores y ganaderos europeos, realmente no beneficia al medio ambiente porque el montante global es neutro”.

“Por lo tanto, ¿Qué estamos haciendo cuando estamos hablando de un sector que es el 11 por ciento del Producto Interior Bruto?” y “es el primer exportador de productos del mundo. España va a dejar de exportar las frutas y las hortalizas. Evidentemente ya llegarán de otros países donde se están produciendo, donde se puede seguir produciendo”.

“La carne de vacuno sale absolutamente perjudicada con todas estas estrategias. Entonces es una imposición ideológica que no tiene nada que ver con la técnica, no tiene nada que ver con lo que le interesa a los consumidores, no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con el cambio climático….”

“No sabemos por qué se pueden apoyar estas cosas”. «Desde el Partido Popular se ha intentado que el resto de eurodiputados vieran, como vemos nosotros, esta información. Es cierto que otros países están en otra situación y a lo mejor si ya tienen el 80 por ciento de su producción en ecológico y el clima de su país, y el tipo de cultivos, le puede permitir aumentar el ecológico, pues estupendo”.

“Pero es que no todos tenemos las mismas condiciones, ni climáticas, ni agronómicas, ni del agua, ni de ningún tipo. Por lo tanto, nos tenemos que atener a lo que podemos hacer a la realidad”.

“No (hacerlo) sin tiempo para poder adaptarse a las imposiciones. Sin elementos técnicos que lo sustenten, sin posibilidades de que haya innovación y tecnología que permita ir adaptando….”.

Ahora, “los cambios se imponen de un día para otro por un señor bastante socialista Timmermans)”. “Es verdad que es neerlandés y a su país a lo mejor le viene muy bien, pero lo que hemos estado pidiendo es que, al menos, los eurodiputados españoles de todos los partidos políticos que conocen perfectamente estos datos, porque nos lo han dado a todos los grupos políticos, los agricultores y ganaderos, votasen en contra”.

“El Partido Popular Europeo, los eurodiputados españoles del Partido Popular, votan en contra porque esto no beneficia a nadie. Queremos mejorar el medio ambiente, claro, con tiempo, con técnica, con medidas que realmente lo permitan, y que no beneficien la producción en otros países sin beneficiar al medio ambiente y perjudique a los nuestros”.

Europa destina con los fondos de recuperación unos 140.000 millones de euros a España, pero prácticamente se ignora su industria en el campo aunque represente un 11% del PIB nacional, lo que para Marcos es “una decisión del Partido Socialista de España” absurda ya que “de los 140.000 millones de euros para el país, al sector agroalimentario le llegan 1.000. Es decir, el 0,75%”, lo que demuestra que “a Pedro Sánchez le importa el sector primario”, ironiza.

“Si ellos mismos son consienten que en Europa se apruebe la ideología socialista, entiendo que rectificarán y que, de esos 140.000 millones, llgue más al campo”, con “los fondos suficientes como para poder adaptarse a estas pérdidas que van a sufrir, porque las pérdidas van a ser brutales”.

“Si a nivel europeo le estamos hablando del 15 por ciento de pérdida de productividad y estamos hablando de gente que vive en los pueblos, también tenemos que pensar un poco en la actividad económica del medio rural”.