Los mercados de bonos han vivido un terremoto en los últimos días con una fuerte subida de los tipos de interés (rentabilidad) de estos activos; un movimiento que, si se prolonga, supone un importante riesgo para la solvencia de las aseguradoras, como avisan fuentes de Mapfre y VidaCaixa, entre las principales firmas españolas del sector.

Este movimiento en los mercados de deuda pública ha sido más acusado en Japón y Estados Unidos que en Europa. En el primer caso, se trata de una subida nunca vista en casi 30 años, mientras que lo ocurrido en Norteamérica es una respuesta de los mercados al incremento del riesgo geopolítico. Y lo que es más preocupante: puede indicar que China, uno de los principales tenedores de bonos de EEUU, está vendiendo como represalia por las políticas de Donald Trump.

No obstante, si este movimiento continúa, lo normal es que se extienda también a la deuda pública europea. La gestora de fondos Muzinich advierte de que «la tendencia que se está revelando en los bonos soberanos globales es la de un empinamiento de las curvas de tipos, junto con señales inquietantes del regreso de los vigilantes del mercado de bonos». Con eso se refiere a los bancos centrales, ya que hay rumores de una intervención conjunta en el mercado.

Es decir, los profesionales del mercado temen que este movimiento continúe en las próximas semanas y meses. Los precios de los bonos se mueven a la inversa de su rentabilidad (el tipo de interés): es decir, cuando las rentabilidades suben como ahora, los precios bajan. Lo cual implica pérdidas para los tenedores de esos activos.

Las aseguradoras acumulan bonos

Y ahí es donde entran las aseguradoras. Estas compañías tienen muchos bonos (la mayoría de deuda pública) en su balance para cubrir su pasivo, en especial los compromisos de seguros de vida ahorro a largo plazo. Por esos seguros pagan un tipo de interés. Como son a largo plazo, compran bonos a largo plazo (10, 20, 30 años) para hacer frente a esos compromisos.

Cuando los tipos de interés suben con fuerza en esos plazos, los precios bajan mucho y las aseguradoras tienen que valorar los bonos a su precio de mercado (mark to market) por ley. Eso provoca pérdidas en las carteras. Y por eso, los supervisores tienden a pedirles más capital, para evitar quiebras. «Y eso es lo que están temiendo, pérdidas enormes y mayores exigencias de capital», según avisan las fuentes citadas de Mapfre y VidaCaixa.

La respuesta general del sector es que tienen los bonos matcheados, es decir, el ajuste (matching adjustment) consiste en respaldar pasivos con activos, casando los bonos con los compromisos con la intención de garantizar su cumplimiento. Un portavoz de VidaCaixa explica que «tenemos un balance robusto que casa perfectamente a largo plazo los flujos de entrada y salida y estamos preparados para los cambios en los entornos de tipos».

Pero las fuentes aseguran que «la realidad es que, si las aseguradoras tuviesen que venderlos, no podrían hacer frente a los compromisos porque tendrían pérdidas elevadas».

Los seguros no serán los únicos afectados si continúa la caída del precio de los bonos. Los bancos -principales tenedores de deuda pública en España, fondos de inversión y planes de pensiones de renta fija también sufrirán importantes pérdidas.