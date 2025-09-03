Mapfre ha conseguido incrementar su ratio de solvencia II hasta el 208,7% al cierre del segundo trimestre de 2025, por encima de lo esperado. La aseguradora presentaba, a finales de los primeros tres meses del año, un 205,6% y, al cierre del 2024, un 207,4%. Por tanto, la compañía ha logrado superarse, según ha informado ste miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, los fondos propios admisibles de la compañía alcanzaron los 10.290 millones de euros al finalizar junio, de los cuales el 84% son fondos de elevada calidad (Nivel 1).

La compañía aseguradora del Ibex 35 considera «muy confortable» la situación de solvencia al contar con un ratio por encima del punto medio del rango de 175%-225% fijado por su consejo de administración.

Así, la empresa asegura que el ratio mantiene una «gran solidez y estabilidad», apoyado en una «alta diversificación» así como en «estrictas» políticas de inversión y de gestión de activos y pasivos.

Mapfre AM

Mapfre AM, la gestora de activos del grupo, cerró la primera mitad del año con 39.670 millones de euros en patrimonio gestionado, lo que la consolidó como la mayor gestora de activos no bancaria en España.

Mapfre Inversión, la sociedad matriz de la gestora, obtuvo un beneficio de 25,95 millones de euros, un 19,4% más que el año anterior, y la cifra más alta en ese periodo.

Mapfre AM gestiona activos tanto del Grupo Mapfre como de clientes minoristas e institucionales. A cierre de la primera mitad del año, la cartera propia de Grupo Mapfre, gestionada por Mapfre AM, que asciende a unos 31.092 millones de euros.

A esta cantidad se suman los activos gestionados para clientes, que se sitúa en 8.578 millones de euros, entre fondos de inversión y fondos de pensiones, un 4% más que en 2024, tras registrar unas suscripciones netas de cerca de 297 millones de euros. De ellos, 5.252 millones de euros se corresponden con fondos de inversión, y 3.327 millones, con fondos de pensiones.

Además, Mapfre AM mantiene acuerdos con socios financieros, a través de los que comercializa estos productos entre terceros, con los que alcanza un volumen total de patrimonio gestionado de clientes de en torno a los 11.300 millones de euros.