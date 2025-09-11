MAPFRE contratará a más de un centenar de profesionales tecnológicos y abrirá tres hubs en España, Colombia y Brasil

MAPFRE da un paso firme en su plan de transformación con una estrategia de atracción de talento tecnológico. La compañía incorporará a más de un centenar de profesionales altamente cualificados y creará tres hubs especializados en España, Colombia y Brasil para actuar como centros globales de innovación y desarrollo.

Los tres hubs operarán bajo un modelo único de operación y desarrollo, una estructura modular y escalable pensada para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias de cliente personalizadas. El enfoque incluye perfiles en arquitectura, desarrollo de producto, data, IA y ciberseguridad.

El objetivo de estos centros globales es escalar las capacidades tecnológicas y descentralizar el conocimiento para poder ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la compañía en cualquiera de los países en los que opera de una manera más rápida, personalizada y cercana. La compañía cuenta con equipos especializados en distintas geografías, lo que le proporciona tanto un conocimiento local como un conocimiento y alcance global.

«MAPFRE es líder en la transformación de su sector, y está haciendo un gran esfuerzo por continuar siendo una compañía que cuida de las personas. Es por eso por lo que queremos consolidar una organización tecnológica global, capaz de responder con agilidad a las demandas del negocio y de nuestros clientes», comenta Vanessa Escrivá, Group CIO de MAPFRE. «En esta línea, buscamos profesionales que quieran formar parte de un proyecto transformador, con impacto real y proyección internacional», afirma la responsable de tecnología de la información.

Con este plan, MAPFRE refuerza su posición como opción atractiva para perfiles tecnológicos que aspiren a impulsar el futuro del sector asegurador. La compañía ofrece un entorno multicultural, dinámico, colaborativo y con oportunidades de crecimiento profesional, consolidándose como referente en el nuevo ecosistema tecnológico del sector.