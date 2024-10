Locura con el último plato preparado de Mercadona: cuesta menos de 4 euros y hasta Peldanyos enloquece

Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados valenciana, que es de sobras conocida por la amplia variedad de productos en sus tiendas, y muchos de ellos virales, ha añadido un nuevo plato preparado a su extenso catálogo que está generando una auténtica revolución en las redes sociales. En esta ocasión, hablamos de las patatas fritas con carne de kebab y salsa, un combo perfecto para quienes buscan una opción rápida, sabrosa y asequible. Y no es para menos, ya que este plato, disponible en la sección de refrigerados, se puede llevar a casa por tan sólo 3,50 euros.

El impacto que ha generado este lanzamiento ha sido impresionante, tanto que hasta el influencer Sergio Peldanyos, conocido por su vídeos en redes en los que podemos verle probando todo tipo de productos novedosos, no pudo resistirse a la tentación. En cuanto conoció la existencia de este nuevo plato, corrió a comprarlo y compartir su experiencia con sus seguidores. Pero no ha sido el único, otros influencers y muchos clientes de Mercadona han probado estas patatas y lo han mostrado en TikTok e Instagram por lo que el producto se ha convertido en un éxito de ventas, confirmando la capacidad de Mercadona para estar siempre en el centro de atención de sus consumidores. Sin embargo, no es la primera vez que Mercadona lanza un producto que conquista las redes, pero lo que hace especial a estas patatas con kebab es su combinación de ingredientes que atrae tanto a los amantes de la comida rápida como a aquellos que buscan algo práctico y delicioso.

Locura con el último plato preparado de Mercadona

Con un precio tan asequible y un peso de 370 gramos, este plato preparado es perfecto para esos días en los que no hay tiempo para cocinar, pero se quiere disfrutar de algo sustancioso. Además, según las instrucciones del envase, el plato de patatas fritas con carne de kebab y salsa se puede calentar en la freidora de aire, una opción que muchos consideran más saludable. Fue precisamente esta opción la que Sergio Peldanyos decidió probar en su análisis, retirando el plástico protector y cocinando las patatas sin la salsa para que quedaran crujientes. Tras unos minutos en la airfryer, añadió la salsa con especias y además, añadió algo novedoso al probar el plato envuelto en una tortilla de maíz.

Pero no todo se reduce a la preparación rápida o al precio atractivo. La clave de este plato está en la carne de kebab que acompaña las patatas. Mercadona ha sabido capturar ese sabor característico de la gastronomía turca, ofreciendo una opción asequible para disfrutar de este tipo de cocina sin salir de casa. Para muchos, este producto es una alternativa perfecta para aquellas noches en las que no hay tiempo o ganas de cocinar, pero se quiere disfrutar de algo que se siente más elaborado que una simple comida rápida.

Más allá de las patatas: el kebab en Mercadona

Este no es el primer acercamiento de Mercadona a la gastronomía turca. De hecho, desde hace un tiempo, la cadena también ofrece en su sección de ultracongelados carne de kebab, una opción perfecta para quienes desean preparar sus propios kebabs en casa. La bolsa de carne de kebab de pollo cuesta 3,25 euros y contiene aproximadamente 300 gramos, ofreciendo una alternativa práctica y económica para disfrutar de este plato clásico.

Lo que diferencia a esta carne de kebab de otras es su versatilidad y comodidad. Al no requerir descongelación previa, es ideal para aquellos que buscan rapidez en la cocina. Así, Mercadona ha conseguido no sólo introducir platos preparados inspirados en la gastronomía internacional, sino también ofrecer productos que permiten a sus clientes experimentar con la cocina sin complicaciones.

¿Por qué este plato está causando tanto furor?

Las razones detrás del éxito de las patatas con kebab de Mercadona son variadas. En primer lugar, la mezcla de sabores y texturas (las patatas crujientes, la carne sazonada y la salsa con especias) ofrece una experiencia que se siente indulgente, pero sin el esfuerzo de cocinar desde cero. Además, la posibilidad de prepararlo en casa en tan sólo unos minutos lo convierte en una opción muy atractiva para aquellos con un estilo de vida acelerado.

Por otro lado, el precio de 3,50 euros lo hace accesible para la mayoría de los consumidores, y en un contexto donde muchas personas buscan productos de calidad a precios competitivos, este plato llega en el momento perfecto. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel fundamental en su viralización, con creadores de contenido como Peldanyos sumándose a la conversación y elevando el producto a un nivel de popularidad que pocos habrían anticipado.

Mercadona sigue demostrando que sabe lo que sus clientes quieren, y las patatas fritas con carne de kebab y salsa Hacendado son prueba de ello. Con un precio competitivo, una preparación rápida y un sabor que ha conquistado a muchos, este plato preparado se ha convertido en una opción estrella para quienes buscan comodidad sin renunciar al sabor. Si aún no lo has probado, quizás sea hora de unirte a la locura y descubrir por ti mismo por qué este producto está arrasando en todas partes.