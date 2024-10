Listo en 3 minutos: el plato preparado de Mercadona disponible en varios sabores

Para aquellos días en los que el tiempo escasea y el hambre aprieta, Mercadona tiene la solución perfecta con su surtido de platos preparados. Estos productos no sólo destacan por su sabor, sino por la facilidad con la que puedes tener una comida completa y deliciosa en cuestión de minutos. Entre las opciones más destacadas se encuentra el mejor plato de Mercadona: la lasaña, que se presenta en varios sabores para satisfacer todos los gustos. No importa si prefieres carne, pescado o verduras, Mercadona ha pensado en todo. Y lo mejor de todo es que ¡están listas en sólo 3 minutos!.

La oferta de lasañas de Mercadona no sólo te ahorra tiempo, sino también esfuerzo. Sus productos están disponibles tanto en formato refrigerado como congelado, lo que te permite tener siempre a mano una comida lista para calentar en el microondas o el horno. Además, todas las lasañas de Mercadona se elaboran con ingredientes frescos, lo que garantiza una calidad superior en cada bocado. Tanto si te apetece una lasaña boloñesa clásica, como si buscas algo más ligero como la lasaña de espinacas y requesón, este supermercado te lo pone fácil. Pero no sólo se trata de comodidad y rapidez; la variedad es otro de los puntos fuertes del surtido de Mercadona. Desde opciones con carne hasta alternativas vegetarianas, pasando por recetas más sofisticadas con pescado, las lasañas de Mercadona son una verdadera delicia para el paladar. Y si no te atreves a probarlas aún, ¡te estás perdiendo algo grande!.

El plato preparado de Mercadona disponible en varios sabores

Si hablamos de rapidez, las lasañas refrigeradas de Mercadona son la solución ideal para una comida improvisada. Su formato de 350 gramos está pensado para satisfacer a una persona, pero si tienes invitados o simplemente quieres disfrutar en compañía, puedes optar por la versión de 700 gramos. Entre las opciones más populares se encuentra la lasaña boloñesa, una receta clásica italiana que combina la suavidad de la pasta con una sabrosa salsa de carne de vacuno y cerdo. El toque especial lo ponen el tomate, la cebolla y el ajo, ingredientes que hacen de esta lasaña una experiencia de sabor inigualable.

Otra alternativa vegetariana dentro de la gama refrigerada es la lasaña de espinacas y requesón. Esta opción es perfecta para quienes buscan un plato ligero pero lleno de sabor. Las espinacas frescas y los piñones se combinan con el requesón para crear una textura suave y cremosa que se funde en el paladar. Por último, si prefieres el pescado, la lasaña de salmón y brócoli es una opción excelente. La combinación de estos dos ingredientes crea un equilibrio perfecto entre frescura y cremosidad, ideal para una comida diferente y saludable.

Lasañas congeladas: el plato de Mercadona para cualquier ocasión

El plato preparado más deseado de Mercadona también se vende en versión congelado, para de este modo tener tu lasaña en cualquier ocasión, sin preocuparte por su fecha de caducidad. La lasaña boloñesa también está disponible en formato congelado, y viene en dos tamaños: uno de 600 gramos, que incluye dos bandejas individuales, y uno familiar de 1,1 kg, ideal para compartir. Esta lasaña congelada no pierde un ápice de sabor, y su cobertura de queso gratinado le añade una textura crujiente que complementa a la perfección la jugosa salsa de carne.

Si eres amante del atún, la lasaña de atún es otra opción a tener en cuenta. Con una base de salsa de tomate rica y cremosa, esta lasaña destaca por su equilibrio entre los sabores del mar y la pasta. Disponible también en bandejas individuales, te asegura una comida completa sin complicaciones. Y para quienes buscan algo más saludable, la lasaña de verduras es la elección perfecta. Con una rica selección de verduras frescas, esta lasaña es ligera, nutritiva y, sobre todo, deliciosa.

Los canelones de Mercadona: otro plato delicioso

Aunque las lasañas son las protagonistas, Mercadona también ofrece una selección de canelones que no se quedan atrás. Los canelones refrigerados de carne con boletus y aceite de trufa son una verdadera delicia. Este relleno tan particular y el toque de trufa los hacen irresistibles para cualquier amante de la buena comida. Si prefieres opciones congeladas, los canelones de carne gratinados también son una excelente opción. Disponibles en formatos de 600 gramos y 1,1 kg, estos canelones te garantizan una comida sabrosa con una textura crujiente y reconfortante.

Al igual que con las lasañas, los canelones de Mercadona son extremadamente fáciles de preparar. Sólo necesitas retirar el film protector y meterlos al microondas, horno o incluso a la freidora de aire. En pocos minutos tendrás un plato completo, delicioso y listo para disfrutar.

Como puedes ver, el surtido de lasañas y canelones de Mercadona es una opción imprescindible para quienes buscan una comida rápida, fácil y llena de sabor. Con recetas que van desde las clásicas hasta las más innovadoras, y con la opción de elegir entre productos refrigerados o congelados, Mercadona ha pensado en todo. ¿A qué esperas para probar estos platos preparados?.