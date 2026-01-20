Lo que acaba de llegar a Lidl es de otro mundo: tu casa parecerá un restaurante de lujo con éste electrodoméstico

El bazar online de Lidl se ha convertido en una de las tiendas más visitadas en los últimos días, especialmente entre quienes disfrutan cocinando en casa. Y es que sólo en ella puedes encontrar ahora un electrodoméstico que combina grill y hot pot en un solo cuerpo y, además, con una rebaja del 60% pasando de 49,99 euros baja a 17,99 euros. Pero no sólo eso, la sorpresa llega cuando descubres cómo funciona, porque permite asar y cocer al mismo tiempo, potenciando sabores de una forma que normalmente solo vemos en cocinas profesionales. Por eso tantos usuarios lo están añadiendo a su carrito: ofrece un resultado muy superior al que suele esperarse en este rango de precio.

La idea, aunque sencilla, está muy bien ejecutada. Este electrodoméstico de Lidl asa la carne, el pescado o las verduras; mientras abajo cuece un caldo que se va enriqueciendo con los jugos del asado. Y esa mezcla es la que, sin exagerar, marca una diferencia enorme. No hace falta ser un experto en cocina para entenderlo, ya que cuando un caldo recibe jugos recién tostados, cambia todo, aumentando su jugosidad y sabor. Por eso en muchos restaurantes se usan técnicas similares, aunque con herramientas mucho más complejas. Aquí, Lidl lo resume en un electrodoméstico compacto que cabe en cualquier encimera. Para quienes viven en pisos pequeños o no tienen mucha superficie de trabajo, elaborar una comida completa suele significar encender dos o tres fuegos, mover ollas, limpiar salpicaduras. Con este aparato desaparece gran parte de ese caos. Puedes tener el caldo haciéndose lentamente mientras arriba marcas unas tiras de pollo o unas verduras cortadas a la juliana, sin manchar media cocina.

Lo que acaba de llegar a Lidl hará que tu casa parezca un restaurante de lujo

La plancha tiene regulación continua de temperatura, lo que permite ajustar el calor al tipo de alimento. Esto es útil cuando se cocina carne, pero también cuando se quiere evitar que las verduras se quemen. La superficie abombada está pensada para que los jugos bajen hacia el centro y terminen en el hot pot, que es donde ocurre buena parte de la magia de este aparato.

El recipiente inferior cuenta con revestimiento antiadherente ILAG, un detalle que se agradece porque evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza. Todas las piezas desmontables se pueden meter en el lavavajillas, algo que convierte al aparato en una solución real para el día a día, no solo para momentos puntuales.

Los dos indicadores luminosos, uno para el funcionamiento y otro para la temperatura, hacen que sea muy sencillo saber en qué punto está la cocción. Y la protección contra sobrecalentamiento evita accidentes cuando el aparato está a máxima potencia durante un buen rato, algo habitual en comidas largas tipo hot pot.

Más posibilidades de las que parece a primera vista

Aunque a simple vista parezca un electrodoméstico específico para platos asiáticos, lo cierto es que tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo:

Cocinar noodles con caldo y acompañarlos con verduras salteadas al momento.

con caldo y acompañarlos con verduras salteadas al momento. Preparar una sopa castellana mientras arriba se tuesta el pan.

castellana mientras arriba se tuesta el pan. Hacer una crema de verduras y, al mismo tiempo, marcar unos champiñones para darle más sabor.

de verduras y, al mismo tiempo, marcar unos champiñones para darle más sabor. Preparar una base de caldo para arroz y marcar encima el marisco antes de añadirlo al guiso.

También funciona muy bien para cenas improvisadas con amigos. Se coloca en el centro de la mesa y cada uno va cocinando a su gusto, algo parecido a las cenas de fondue o raclette, pero con un toque más moderno. Quienes lo han probado aseguran que es mucho más cómodo que sacar varios aparatos diferentes.

Detalles técnicos que ayudan en el día a día

La potencia de 1800 W garantiza que la plancha alcanza temperatura rápido, sin tener que esperar varios minutos para empezar a cocinar. El cable de un metro permite moverse con cierta libertad en la encimera y los pies antideslizantes de silicona mantienen la base estable incluso cuando el hot pot está lleno.

Las dimensiones de 43 x 35 x 11 cm, están pensadas para ser manejables sin renunciar a una superficie útil amplia. Pesa aproximadamente 1,9 kilos, lo que facilita guardar o mover el aparato sin esfuerzo. Y el conjunto está fabricado con materiales duros: aluminio fundido con revestimiento ILAG en la plancha y PF en la base y asas.

Por qué este aparato está teniendo tanto éxito

No es sólo el precio, aunque evidentemente influye. Lo que realmente lo diferencia es el concepto: poder preparar un caldo y una plancha al mismo tiempo, sin complicaciones y sin necesidad de usar varios fuegos. Es una opción atractiva para quienes disfrutan cocinando pero no quieren complicarse, y para quienes buscan dar un toque especial a platos cotidianos.

Además, en tiempos donde muchos buscan alternativas ligeras para cenar, este aparato encaja muy bien. Permite preparar verduras, pescados o carnes sin apenas aceite y acompañarlos con un caldo sabroso sin necesidad de añadir conservantes, pastillas o procesados. Y todo por un precio rebajado a menos de 18 euros, por lo que es de esperar que este electrodoméstico de Lidl se agote en breve.