En el mundo de la cosmética, hay productos que se convierten en auténticos fenómenos de ventas. Son aquellos que ofrecen resultados sorprendentes, que tienen una excelente calidad-precio y que cuentan con el respaldo de los expertos y de los consumidores. Uno de ellos es lo más vendido en la sección de cosmética de Mercadona y los expertos explican por qué. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo desvelamos a continuación.

El producto de cosmética más vendido de Mercadona que recomiendan los expertos

El aceite corporal de almendras de Deliplus es uno de los productos estrella de la sección de cosmética de Mercadona. Se trata de un aceite 100% natural que hidrata, nutre y suaviza la piel, además de aportarle un delicado aroma. ¿Pero qué tiene este producto que lo hace tan popular entre los clientes de la cadena de supermercados?.

El aceite corporal de almendras de Deliplus se presenta en un bote de 200 ml y su precio es de 3,20 euros, lo que lo convierte en un producto muy asequible y con una excelente relación calidad-precio. Según la descripción del producto, está elaborado con aceite de almendras dulces 100% natural, sin colorantes ni conservantes. Además, está dermatológicamente testado y no contiene alérgenos y se recomienda especialmente para evitar las estrías en el embarazo.

Los beneficios del aceite de almendras para la piel son numerosos y están avalados por expertos en dermatología y cosmética. Según el portal Natursan, el aceite de almendras dulces contiene ácidos grasos esenciales, vitaminas A, B y E, y otros nutrientes que le confieren propiedades hidratantes, emolientes y antioxidantes. Estas propiedades lo hacen ideal para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y propensas a las alergias.

Entre los beneficios del aceite de almendras para la piel, destacan los siguientes:

Hidrata en profundidad: El aceite de almendras forma una capa protectora sobre la piel que evita la pérdida de agua y la mantiene hidratada durante todo el día.

Nutre y regenera: El aceite de almendras aporta nutrientes esenciales que ayudan a reparar los daños causados por el sol, el frío, la contaminación o el estrés. También estimula la producción de colágeno y elastina, que son las fibras responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Suaviza y alisa: El aceite de almendras tiene un efecto suavizante sobre la piel, que se traduce en una mayor luminosidad y tersura. Además, ayuda a eliminar las células muertas y a mejorar la textura de la piel.

Calma y protege: El aceite de almendras tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, que lo hacen muy útil para tratar irritaciones, inflamaciones, quemaduras o heridas. También actúa como un protector solar natural, ya que absorbe los rayos UV y previene el envejecimiento prematuro.

El aceite corporal de almendras de Deliplus se puede utilizar tanto en el cuerpo como en el rostro, el cabello o las uñas. Se recomienda aplicarlo después de la ducha o el baño, con la piel ligeramente húmeda, realizando un suave masaje hasta su total absorción. También se puede mezclar con otros aceites esenciales o ingredientes naturales para crear formulaciones personalizadas según las necesidades de cada persona.

El aceite corporal de almendras de Deliplus es un producto natural, económico y versátil que ofrece múltiples beneficios para la piel. No es de extrañar que sea lo más vendido en la sección de cosmética de Mercadona y que cuente con miles de opiniones positivas por parte de los clientes. Si aún no lo has probado, te animamos a hacerlo y a comprobar por ti mismo sus resultados. ¡Tu piel te lo agradecerá!.