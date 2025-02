La lista completa de jubilados que pueden perder su pensión: la fecha límite es el 31 de marzo

Los jubilados que reciban una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez tendrán que presentar una declaración de ingresos antes del 31 de marzo. Los beneficiarios de esta pensión tendrán que presentar este documento para poder seguir recibiendo una ayuda que ha aumentado un 9% con la subida confirmada de forma oficial para las pensiones en este 2025. Todo lo que debes saber sobre las pensiones no contributivas.

La Seguridad Social permite a los trabajadores que hayan cotizado un mínimo de 15 años durante su vida laboral acceder a una pensión contributiva de jubilación. Ese es el mínimo exigible para acceder a una pensión por jubilación en España, teniendo que ser dos años dentro de los últimos 15 previos a la solicitud de la prestación. A partir de ahí, la cantidad se irá incrementando en función de los años cotizados y por la base de cotización que se haya hecho en los años previos a la retirada. Conforme indica la reforma de las pensiones de Zapatero en España, para jubilarse con el 100% de la pensión en 2025 hay que tener 38 años y tres meses cotizados y, en caso contrario, hay que esperar a los 66 años y ocho meses.

Para las personas que no cumplen con el requisito mínimo de 15 años de jubilación, también existe una ayuda gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, delegada a las comunidades autónomas y cuya cuantía se fija en los presupuestos del estado. Estas son las denominadas pensiones no contributivas, a las que pueden acceder los ciudadanos con residencia en España que no cumplan los requisitos mínimos para acceder a una pensión contributiva. Las PNC pueden ser de jubilación o de invalidez.

Por lo que respecta a las pensiones no contributivas de jubilación, «asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios». Los requisitos que se solicitan para acceder a una PNC de jubilación son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años.

Carecer de ingresos suficientes que, en el cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 euros anuales.

La obligación de los jubilados para no perder la pensión

Los jubilados tienen que cumplir con una obligación para no perder esta pensión y tiene que ver con la carencia de rentas, requisito que se debe respetar durante todo el cobro de la prestación. Para poder seguir siendo beneficiario de esta PNC, hay que presentar de forma obligatoria antes del final del primer trimestre del año (31 de marzo) la declaración anual de ingresos, con el objetivo de corroborar que no se superan rentas propias por valor de 7.905,80 euros anuales.

«El artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, establecen que las personas beneficiarias de pensión en su modalidad no contributiva están obligadas a presentar en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos o rentas computables de la respectiva unidad económica de convivencia, referidos al año inmediatamente anterior, así como las posibles variaciones y previsiones relativas al año en curso», indica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en su página web.

El IMSERSO también deja claro que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la suspensión de la pensión y sólo se rehabilitará el pago cuando se produzca la declaración anual de ingresos y será «con una retroactividad máxima de noventa días naturales a contar desde la fecha en que se presente la declaración y se acredite que reúne todos los requisitos exigidos».

Así que esta será la obligación para que los jubilados puedan seguir cobrando la pensión no contributiva que, desde el 1 de enero de 2025, ha subido un 9% hasta llegar a los 7.905,80 euros anuales, que equivale a 568,70 euros mensuales en 14 pagas. Estas pensiones han subido en este año incluso por encima del IPC y seguirá esta tendencia en los próximos años con el objetivo de recortar la brecha entre las pensiones más bajas y las contributivas del sistema de la Seguridad Social.