Lidl copia a Zara Home con su nueva vela navideña que puedes comprar por menos de 5 euros: huele increíble

Las velas vuelven a ser las grandes protagonistas en muchas casas actualmente. Está de moda tenerlas de distintos aromas y más cuando se acerca la Navidad. Es por ello, que es ahora cuando muchas personas buscan opciones económicas que sigan ofreciendo buena calidad, buen olor y un diseño agradable. Y Lidl, como hace cada otoño, ha lanzado nuevas velas perfumadas que ya están llamando la atención por su precio y por su estética cuidada. En concreto tenemos una vela perfumada de Lidl que resulta muy navideña y que arrasa por sólo 4.99 euros.

La vela en cuestión se presenta en un vaso con mecha de madera, y gracias a este diseño y a ese precio, ha provocado el que muchos vayan corriendo a buscarla. Y es que se trata de un producto sencillo pero bien resuelto que, además, encaja muy bien como detalle para regalar, como parte de una decoración navideña o para quienes simplemente disfrutan de tener la casa oliendo a limpio, dulce o especiado. El formato es compacto, práctico y visual. Y, lo más interesante, llega en varios modelos pensados para gustos distintos: desde vainilla cálida hasta notas ámbar más sofisticadas. Es de esos productos que suelen agotarse rápido, sobre todo cuando el precio es tan ajustado y el acabado tiene ese punto de hogar cuidado que cada vez más consumidores buscan. Toma nota entonces, porque si buscas la vela de Lidl que bien podría competir con las de Zara Home debes conocer esta de la que te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

La nueva vela perfumada que arrasa en Lidl

Lidl ha apostado este año por una vela en vaso de vidrio bastante elegante, con tapa de madera y un tamaño manejable: aprox. 8,8 x 10 x 8,5 cm y un peso de 260 gramos. Es perfecta para colocar en una estantería, un aparador o incluso en el baño, porque combina sin esfuerzo con cualquier estilo de decoración. La gran diferencia respecto a otras velas económicas está en la mecha: en lugar del hilo tradicional, incorpora una mecha de madera, algo que no solo aporta un toque estético, sino que también genera una llama más estable y un ligero crepitar que recuerda a las velas premium.

En cuanto a materiales, combina vidrio, parafina y madera, en una mezcla muy común en velas de este formato. Lo interesante es que, pese a ser un producto de precio reducido, incluye recomendaciones de uso propias de velas de gama alta: cómo cortar la mecha, cómo evitar túneles y cómo mantener una combustión uniforme. Ese tipo de detalles son los que ayudan a que la vela dure más y queme mejor.

Cuatro aromas para elegir según tu estilo

La colección llega con cuatro modelos, todos pensados para ambientes invernales y navideños, pero con matices muy distintos:

Vainilla : un clásico cálido y dulce, perfecto para quienes buscan un aroma suave que aporte sensación de hogar.

: un clásico cálido y dulce, perfecto para quienes buscan un aroma suave que aporte sensación de hogar. Amber Musk: más envolvente y profundo, con ese toque ambarado que queda genial en salones o dormitorios.

Amber & Cashmere: u na mezcla elegante, suave y con notas ligeramente empolvadas que recuerdan a tejidos cálidos. Es la que más se vende actualmente.

na mezcla elegante, suave y con notas ligeramente empolvadas que recuerdan a tejidos cálidos. Es la que más se vende actualmente. Velvet Noel & Musk: el más claramente navideño, pensado para quienes quieren que la casa huela a celebración desde el primer momento.

Todos los modelos mantienen el mismo diseño en vaso de vidrio con degradados sutiles, lo que ayuda a crear una luz suave cuando están encendidos.

Cómo usarla correctamente para que dure más y queme mejor

Aunque estas velas están pensadas para ser sencillas de usar, Lidl incluye varias recomendaciones importantes para prolongar su vida útil:

Evitar que se extinga sola. Conviene apagarla antes de que llegue al fondo del vaso para evitar sobrecalentamientos.

Conviene apagarla antes de que llegue al fondo del vaso para evitar sobrecalentamientos. No mantenerla encendida más de 3 o 4 horas seguidas. Si se deja demasiado tiempo, la mecha acumulará carbono, generará una llama más grande de lo normal y podría producir hollín.

Si se deja demasiado tiempo, la mecha acumulará carbono, generará una llama más grande de lo normal y podría producir hollín. Primer encendido largo. Eso sí, es clave dejarla encendida el tiempo suficiente para que toda la superficie de cera se derrita. Así se evita el famoso efecto túnel.

Eso sí, es clave dejarla encendida el tiempo suficiente para que toda la superficie de cera se derrita. Así se evita el famoso efecto túnel. Mecha siempre corta. La longitud ideal es entre 2 y 3 mm. Antes de cada uso se recomienda romper con suavidad la parte quemada de la mecha de madera y retirar los restos.

Son hábitos sencillos, pero marcan la diferencia. Una mecha demasiado larga, un tiempo de combustión excesivo o un primer encendido demasiado corto pueden acortar la duración de cualquier vela. En este caso, siguiendo estas recomendaciones, la vela rinde más, mantiene su aroma y evita problemas de humo.

E definitiva, y por el precio que tiene de menos de 5 euros, esta vela encaja muy bien en la tendencia de decorar sin grandes gastos, pero con piezas que aporten calidez. El diseño con tapa de madera permite dejarla a la vista incluso cuando no está encendida, y los degradados del vidrio le dan un toque algo más elegante. Además, gracias a la mecha de madera, la experiencia sensorial es un poco distinta: la llama tiende a moverse de forma más suave y da una luz agradable, casi de chimenea.