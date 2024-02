Leroy Merlin tiene sillones acolchados para el salón con envíos gratuitos

Los sillones son uno de los elementos más importantes del salón, ya que nos permiten disfrutar de un espacio cómodo y acogedor para relajarnos, leer, ver la televisión o charlar con nuestros invitados. Por eso, elegir el sillón adecuado para nuestro salón es una decisión que no debemos tomar a la ligera.

En Leroy Merlin podemos encontrar una gran variedad de sillones acolchados para el salón, con diseños, colores y materiales que se adaptan a todos los gustos y estilos. Además, ahora podemos aprovechar la ventaja de que tienen envíos gratuitos a domicilio, lo que nos facilita mucho la compra y nos ahorra tiempo y dinero.

Leroy Merlin tiene sillones acolchados para el salón

A continuación te vamos a mostrar algunos de los modelos de sillones acolchados para el salón que puedes encontrar en Leroy Merlin, que además tienen su precio rebajado de modo que será bueno que no los dejes escapar.

Butaca de salón con respaldo alto HOMCOM

Si buscas un sillón que aporte un toque de color y sofisticación a tu salón, te recomendamos esta butaca de salón con respaldo alto HOMCOM en color azul claro además acolchado y con las patas de madera.

Es muy resistente y te permite relajar la espalda y la cabeza al completo gracias a su alto respaldo. Además, es muy fácil de limpiar y mantener, ya que solo necesitas pasarle un paño húmedo.

El precio de esta butaca de salón con respaldo alto HOMCOM que tiene medidas de 71x76x101 cm es de 149,99 euros, pero ahora puedes conseguirla por solo 119,99 euros, lo que supone un ahorro del 20%. Eso sí, date prisa, porque este sillón es todo un éxito de ventas y aunque no dispone de stock en sus tiendas, está disponible en la web de Leroy Merlin con envíos gratuitos a toda España.

Sillón individual Homcom terciopelo (poliéster)

Otro sillón que te va a encantar es este sillón individual Homcom verde, que destaca por su llamativo color y su suave textura. Este sillón está tapizado con una tela de terciopelo muy agradable al tacto, que le da un aspecto elegante y acogedor y cuenta con patas en dorado.

Este sillón individual Homcom verde tiene unas medidas de 75x74x76 cm, lo que lo hace ideal para colocarlo en cualquier rincón del salón, ya sea junto a una mesa auxiliar, una lámpara o una estantería. Es muy cómodo y te ofrece un buen soporte para la espalda y los brazos.

El precio de este sillón individual Homcom es de 144,99 euros, y lo puedes encontrar disponible en la página web de Leroy Merlin con envíos a domicilio gratis. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con un sillón de calidad y diseño a un precio muy competitivo.

Butaca semicircular Seashell ClassVer

No dejes escapar tampoco esta butaca semicircular salón diseño oficina sala de espera Seashell ClassVer, que destaca por su diseño semicircular que le da una forma original y atractiva, y que además te permite adaptarte mejor a su forma y disfrutar de una mayor comodidad.

Esta butaca está tapizada en color crema, un tono neutro que combina con cualquier estilo y que aporta mucha luz y calidez al salón. Tiene un respaldo alto acolchado, al igual que el asiento, lo que te garantiza un buen apoyo y una sensación de suavidad. Las patas son bajas y de color negro.

El precio de esta butaca semicircular salón diseño oficina sala de espera Seashell ClassVer es de 179,95 euros, pero ahora puedes aprovechar las rebajas de Leroy Merlin y conseguirla por solo 116,95 euros, lo que supone un descuento del 35%. Además, recuerda que tienes envíos gratuitos a tu domicilio, así que no lo dudes más y hazte con esta butaca tan bonita y cómoda.

Sillón Sade Poliéster Madera de pino Gris claro

Este sillón Sade Poliéster Madera de pino Gris claro es una opción ideal para darle un aire de originalidad a tu salón. Tiene un diseño moderno y minimalista, con una estructura de madera de pino y un tapizado de poliéster en color gris claro. Es un sillón que combina con cualquier tipo de decoración y que aporta un toque de elegancia y distinción al salón. Además, es muy cómodo y suave, gracias a su relleno de fibra hueca y espuma. Tiene unas medidas de 65 x 101 x 75 cm, lo que lo hace perfecto para colocarlo en cualquier espacio del salón, ya sea solo o acompañado de otros sillones o sofás. El precio de este sillón es de 167,51 euros, pero ahora lo puedes conseguir por solo 165,99 euros, con envíos gratuitos a domicilio. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con un sillón de calidad y diseño a un precio muy competitivo.

Estos son solo algunos de los sillones acolchados para el salón que puedes encontrar en Leroy Merlin, pero hay muchos más modelos y colores que puedes descubrir en su página web o en sus tiendas físicas. No esperes más y renueva tu salón con estos sillones que te ofrecen calidad, diseño y confort a un precio inmejorable. Y recuerda que tienes envíos gratuitos a domicilio, así que no tienes excusa para no disfrutar de tu nuevo sillón.