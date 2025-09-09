La Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha dictado una sentencia contra España por los impagos de las renovables desarrolladas por Teresa Ribera y continuados por la actual ministra del ramo, Sara Aagesen. Con esta decisión judicial, se abre la puerta a otro embargo de más de 35 millones de euros, por lo que el riesgo se elevaría a una cantidad superior a los 360 millones de euros.

En concreto, el Tribunal de Distrito de Columbia ha fallado nuevamente contra España, rechazando sus argumentos y respaldando el laudo arbitral del Ciadi que condena al país por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables. Esta decisión se suma a otros tres fallos recientes (Eurus, RREEF y Antin).

El caso Infrared, gestionado por Blasket Renewable Investment, afecta a proyectos en Andalucía y Extremadura y conlleva una compensación de 28,2 millones de euros más intereses, lo que sitúa la factura en torno a 35 millones.

En total, en EEUU ya dan cobertura a cuatro denunciantes, a los que reconocen 360 millones en pagos que España no ha realizado. De hecho, Australia emitió una sentencia similar hace escasas semanas por valor de 469 millones. Con todo, esto son embargos potenciales de bienes y activos.

El Gobierno español cerró recientemente un acuerdo para liquidar el laudo JGC, lo que abría la puerta a más soluciones negociadas. Sin embargo, ante la falta de avances en el resto de casos, los inversores seguirán recurriendo a embargos en el extranjero.

Los impagos de las renovables de España

Así, España acumula ya un total de 26 laudos impagados, más que cualquier otro país en el planeta, y ya ha sufrido embargos en varias jurisdicciones, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Londres.

Las indemnizaciones pendientes de España superan los 1.492 millones de euros.

Las empresas afectadas advierten que, si no se alcanzan acuerdos como el cerrado en junio con JGC, se abrirá la puerta a nuevos embargos cautelares o definitivos de bienes del Estado. En conjunto, las indemnizaciones pendientes superan los 1.492 millones de euros, más otros 386 millones en intereses y sobrecostes.

El pasado mes de julio, la Justicia belga autorizó el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire como medida compensatoria por los embargos que vienen sufriendo los inversores verdes que sufrieron la retirada de las primas renovables de forma retroactiva.

Mientras el Gobierno de Sánchez da la espalda al problema, los inversores reiteran su llamada al diálogo y recuerdan que en junio se resolvió satisfactoriamente el caso JGC, aunque actualmente hay 26 laudos pendientes.

En el reciente caso de Australia, el Tribunal Federal sentenció a España en cuatro procedimientos de ejecución de laudos arbitrales vinculados al recorte retroactivo de las primas renovables.

El juez australiano Stewart rechazó de plano los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y dio la razón a los demandantes en todos los puntos del fallo. En total, las condenas sumaron más de 469 millones de euros, a los que, como en el caso de EEUU, se añadirán intereses y costas.

El magistrado subrayó en su sentencia que España no puede ampararse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de laudos vinculantes. También criticó la estrategia procesal de la Abogacía del Estado español, que calificó de «poco útil y gravosa».