Primark es una de las cadenas de moda más famosas de Europa, y aunque solemos pensar en ella como una tienda en la que comprar ropa, lo cierto es que cada vez amplía más su catálogo y actualmente puedes comprar muchos artículos para el hogar e, incluso, juguetes. Hoy te mostramos un juego de Primark que está llamado a triunfar esta Navidad ya que es perfecto para jugar en familia… ¡diversión garantizada por sólo 5 euros!.

Las Navidades suelen ser las fechas en las que más tiempo se pasa en familia, y cuando hay niños sin duda resultará muy divertido recurrir a juegos de mesa, tanto los típicos de toda la vida como los más modernos, lo importante es pasar un rato ameno y divertido en familia.

El juego de baile de Primark para echarte unas risas

Este divertidísimo juego del que hablamos es un juego de baile de Primark que tiene un precio de sólo 5 euros, una cantidad que sin duda merece la pena invertir ya que las risas que os vais a echar pequeños y mayores son muchas. Te guste bailar más o menos, con este juego te va a encantar hacerlo.

Hay que decir que el Dance Game de Primark no es un clásico juego de baile como puede ser el videojuego Just Dance, muy de moda en los últimos años. Se trata de un juego de mesa que contiene 100 cartas y en cada una de ellas te indican un movimiento o paso de baile que debes hacer si te toca. No cabe duda de que va a resultar divertidísimo ver a los abuelos los movimientos más modernos o a ese típico tío que nunca baila y es muy soso pero se va a animar a hacer el floss o el Gangnam Style.

Este juego de baile de Primark está ya arrasando en ventas, por lo que debes darte prisa y pasarte por una de sus tiendas para no quedarte sin él. Recuerda que Primark no tiene tienda online y en su web únicamente puedes ver sus artículos pero no comprarlos, para eso es imprescindible desplazarse a una tienda física, sin duda curioso ya que hoy en día el comercio online es una gran fuente de ingresos para este tipo de empresas.

Si buscas un juego con el que pasar ratos en familia muy divertidos estas Navidades, el Dance Game es ideal, y además os gustará tanto que querréis jugar al menos todos los fines de semana el resto del año.