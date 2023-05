Los reguladores de Estados Unidos han aceptado la oferta de JP Morgan por los activos del First Republic Bank, tercer banco norteamericano que quiebra en dos meses, según han anunciado este lunes. De esta forma, JP Morgan se quedará con todos los activos del banco, cifrados en un total de 229.100 millones de dólares y depósitos por aproximadamente unos 103.900 millones. El regulador ha embargado los activos del banco en primer lugar y ha aceptado la oferta de JP Morgan para hacerse con la totalidad de ellos.

JPMorgan se ha impuesto en la carrera por el First Republic Bank a PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group, que presentaron también ofertas el domingo en una subasta organizada por los reguladores estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses anunciaron este lunes a primera hora que habían tomado posesión del First Republic Bank y que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) actuaría como su síndico. Esta entidad calculó que el costo para el Fondo de Seguro de Depósitos sería de unos 13.000 millones de dólares, según un comunicado. El coste final se determinará cuando la FDIC finalice la administración judicial.

El presidente y director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha señalado que «nuestro gobierno nos invitó a nosotros ya otros a dar un paso al frente, y lo hicimos», según informa Reuters. «Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos», ha subrayado.

Las 84 oficinas que tenía el banco en Estados Unidos reabrirán bajo la marca ya de JP Morgan a partir del lunes, señalaba el comunicado.

La entidad se había desplomado en Bolsa desde la caída del Sillicon Valey Bank. Había pasado de capitalizar unos 27.000 millones en Bolsa a apenas 1.000 millones.