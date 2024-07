Los inversores españoles confían menos en la Bolsa, según el índice elaborado por JP Morgan Asset Management (AM) publicado este lunes. Así, la confianza de los ahorradores de España se ha contraído en el segundo trimestre, pero partía de unos niveles máximos históricos registrados en el primero. Por tanto, el fondo refleja que aún conservan el optimismo.

Así, la firma ha señalado que los inversores españoles están mostrando una mayor cautela sobre la evolución positiva de la Bolsa, tanto la española como los mercados internacionales.

Aunque la confianza de los inversores se mantiene en terreno «claramente optimista» con 2,73 puntos, este dato representa una moderación significativa en comparación con el estudio anterior, donde se registraron 3,89 puntos.

Este último valor fue el segundo máximo histórico de la serie, solo superado por los 4 puntos alcanzados en el segundo trimestre de 2021, coincidiendo con la recuperación tras la pandemia.

«Se trata, no obstante, de uno de los valores más altos -en referencia a los 2,73 puntos- registrados por el índice en los últimos cinco años», han englobado desde JP Morgan; en ese sentido, cabe destacar que en 2023 el valor osciló entre el 1,9 y el 1 de cierre del año.

Los inversores españoles y la Bolsa

Los expertos de la firma han contextualizado los resultados de la última encuesta, realizada entre abril y junio, indicando que el optimismo sigue siendo impulsado por un gran número de inversores españoles que apuestan por la subida de los mercados, motivados por una percepción positiva de la situación económica y las esperadas bajadas de los tipos de interés.

Sin embargo, ha disminuido proporcionalmente el número de encuestados que creen que los mercados tienen aún recorrido positivo en lo que queda de año (42,7%).

Esto se debe al ligero aumento, de unos 4 puntos, del porcentaje de inversores que piensan que la situación empeorará (19,7%), aunque este dato sigue siendo uno de los más bajos de los últimos seis años. Este cambio explica la moderación generalizada del índice de confianza en el trimestre.

Por otro lado, se han mantenido estables (33,7%) aquellos inversores españoles que consideran que no habrá variaciones significativas, ni al alza ni a la baja, en la Bolsa. Esta estabilidad podría traducirse en revalorizaciones bursátiles de doble dígito al cierre del año, dado el desempeño bursátil en el segundo trimestre.

Entrando en detalle sobre las razones de los encuestados, los más optimistas señalan una perspectiva positiva de la situación económica y financiera (30,3%) y la bajada de los tipos de interés (10%) como los principales motivos de su confianza.

En cambio, los pesimistas destacan un empeoramiento de la coyuntura económica (27,5%), preocupaciones por el impacto de los conflictos internacionales (21,6%) y la situación política mundial (10,1%).

Mercados internacionales

Por áreas geográficas, el inversor español promedio reparte su confianza casi por igual entre el mercado nacional, el europeo y el americano. Sin embargo, por primera vez en la serie histórica, el mercado español es visto como el que experimentará la mayor subida por un 27,6% de los consultados, frente al 24% que prevé mayores subidas en los mercados estadounidense y europeo.

De su lado, los encuestados que opinan que el mercado asiático experimentará la mayor subida bursátil se han situado en el 12,6%, lo que supone una cierta recuperación tras la fuerte caída de la anterior oleada.

Acompasado a este optimismo generalizado, la encuesta de JP Morgan AM ha mostrado que cada vez son menos los ahorradores que no piensan invertir su dinero en ningún producto financiero: sólo un 14% dice que no invertirá en nada, frente a una media del 21% en 2023 y del 23% en 2022.

En ese contexto, desde la gestora han subrayado que los fondos de inversión vuelven a ser el producto de inversión con mayor intención de compra: el 19,6% declara tener la intención de invertir en ellos (una caída de dos puntos respecto al último trimestre, pero todavía por encima de la media de 2023), seguido de la compra directa de acciones (16,9%).

Tras ello, la encuesta ha constatado también el interés en los inversores españoles por la compra de productos de renta fija, situándose este trimestre en un 13,4% de los encuestados, y en los planes y fondos de pensiones (13,2%), mientras que un 9,6% ha apuntado en dirección a los activos inmobiliarios.

Con todo, el interés por la contratación de depósitos o cuentas ahorro remuneradas continúa siendo mayoritario, situándose como el producto financiero preferido por el 42,3% de los inversores españoles