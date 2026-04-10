La tregua en Irán ha conseguido recuperar la fortaleza del euro frente al dólar, que está alterando silenciosamente el tablero bursátil europeo. Los analistas creen que los inversores seguirán rotando hacia valores cíclicos durante las próximas sesiones.

Primero, porque son las empresas que más han sufrido durante el conflicto, y segundo, porque son las más beneficiadas de que el petróleo vuelva a circular con mayor facilidad.

El turismo vuelve a despertar

Los sectores industriales y ligados al turismo son los más beneficiados de la caída de los precios de la energía, así como por la mejora de las perspectivas para la economía.

Javier Cabrera, de XTB, señala que, por un lado, las aerolíneas y las empresas de cruceros tienen en el combustible uno de sus principales costes operativos, que van desde el 10% hasta alrededor del 25% del total, por lo que la caída de los precios del crudo supone un impulso muy positivo para su cuenta de resultados.

Aunque cubren parte importante de su consumo a corto plazo, el repunte de los precios del combustible era preocupante.

La industria es intensiva en energía, por lo que la caída de los precios del petróleo o el gas supone una bajada de sus costes, además de mejorar la demanda.

Las «small caps» y el oro

Los expertos aseguran que las empresas de pequeña capitalización podrían hacerlo bien, ya que dependen mucho de los tipos de interés y del ciclo económico. La desescalada en Oriente Medio les favorece doblemente al reducir los tipos y mejorar la economía gracias a la caída del petróleo.

Históricamente, además, suelen superar a las grandes empresas tras las recesiones, incluso en contextos similares como los años 70.

Por otro lado, el oro podría beneficiarse del nuevo escenario después de verse penalizado por el conflicto y la subida de tipos, pero ahora la caída de los rendimientos y un posible debilitamiento del dólar lo hacen más atractivo.

Además, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense podrían volver a impulsar la demanda del metal.

China y moneda coreana

La tregua ha devuelto el foco a China, que se puede ver muy beneficiada, principalmente debido a que tiene una alta dependencia del estrecho de Ormuz.

En los compases más fuertes de la guerra, Irán continuaba mandando barcos a China, la presión en los costes globales también podía hacer daño al gigante asiático.

Además, China sigue siendo una potencia exportadora, por lo que unos altos costes del transporte también significaban una menor demanda global de productos y, por tanto, menores exportaciones chinas.

Con la tregua, parte de estas tensiones se reducen. Aunque para Cabrera, los índices chinos no serán los más beneficiados.

Aunque para otros analistas, si la guerra continúa, cada repunte en el precio del petróleo sería para China un anuncio gratuito a escala planetaria de su propuesta de valor energética.

El país asiático produce más del doble de paneles solares de los que el mundo es capaz de absorber, y sus baterías y coches eléctricos ya llegan a Europa Occidental, Oriente Medio y América Latina.

China no es inmune a la subida de precios del petróleo, pero se beneficia ‘indirectamente de los shocks’, ya que provocan una aceleración en la conversión interna hacia las renovables de muchos países, siendo China la gran exportadora.

Otros índices a tener en cuenta

En el continente asiático hay otros índices a los que los inversores están prestando atención, como el Kospi coreano, que se está beneficiando de una política mucho más amistosa y transparente para los inversores y el apalancamiento.

En este contexto de optimismo, las principales bolsas asiáticas han registrado fuertes avances durante esta semana. En concreto, el Nikkei japonés tocaba el 5,4%, mientras que el Kospi surcoreano rozaba el 7%.

Por su parte, el índice Shenzhen de China se revalorizaba en torno al 5% y la Bolsa de Hong Kong avanzaba por encima del 2%.