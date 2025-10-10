Los funcionarios continúan en su cruzada contra Óscar López con el objetivo de que reduzca la temporalidad entre los interinos, ya que actualmente en España es de un 30%, una cifra muy superior a los datos de la Unión Europea. Además de que este porcentaje tan alto implica que España incumple la ley.

Como consecuencia, el sindicato Csif exige una reacción o una respuesta por parte de Óscar López y el Ministerio de Función Pública. «Desde Función Pública están ausentes. Les damos hoy un toque de atención y un tiempo razonable de unos días. Y si no, habrá más movilizaciones», apunta Csif.

Estas nuevas reclamaciones y la última concentración han coincidido con un informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige elevar las indemnizaciones por abuso de temporalidad y concretar las sanciones a las administraciones que abusen de los interinos.

De esta forma, el Abogado General reconoce que en el ordenamiento jurídico español «no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso». Así ha respondido al Tribunal Supremo español después de que la Justicia española elevara una consulta al TJUE en relación a la temporalidad de los interinos.

Una temporalidad del 30% entre los interinos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el informe publicado este jueves por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «saca los colores» al Gobierno por no detallar el régimen de responsabilidad ante el incumplimiento de la ley en relación a la temporalidad y urge al ministro de Función Pública, Óscar López, una reunión para dar una solución «efectiva» a miles de personas «en precariedad».

«España en estos momentos tiene una temporalidad del 30% en las administraciones, por encima del 8%, incumpliendo nuestra propia norma y las exigencias de la Unión Europea», han expuesto desde el sindicato.

El sindicato de trabajadores públicos ha reivindicado, «tal y como señala el Abogado General», fijar «sanciones ejemplares, concretas, previsibles y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Por ello, CSIF ha pedido sanciones tanto por la vía de lo civil, administrativo, como de lo penal.

«La última propuesta del ministro (limitar de 3 a 2 años el plazo máximo para cubrir una vacante) no da solución al problema que apunta el abogado del TJUE. Además, tiene bloqueada la negociación. Si no cambia de actitud, antes de que acabe el año habrá de nuevo movilizaciones en toda España», defiende Csif.

Igualmente, consideran que «el Gobierno debe cumplir el compromiso de eliminar de una vez por todas la tasa de reposición en las ofertas de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos».