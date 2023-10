Las inmobiliarias: «Si al propietario le sube más la hipoteca que lo que cobra de alquiler prefiere vender»

El alza del precio de la vivienda, las continuas subidas de los tipos de interés y la inflación están haciendo mella en el mercado inmobiliario e hipotecario. Los agentes inmobiliarios alertan de que en los últimos meses se ha detectado una fuerte ralentización. Además, avisan de una caída de la oferta de vivienda en alquiler, «si al propietario le sube más la hipoteca que lo que cobra de alquiler prefiere vender la vivienda», explica a OKDIARIO Luis Alberto Reyes, director comercial de la inmobiliaria Visualcasa.

Reyes comenta que casi el 90% de las viviendas que hay de alquiler en España son de pequeños propietarios que tenían algunos ahorros, han solicitado una hipoteca y han puesto su vivienda en el mercado. «Si con la Ley de Vivienda sólo puedes subir un 2% el precio del alquiler, entre 40 ó 50 euros, y a ti la hipoteca te sube 300 euros, pues decides vender porque la inversión ya no es tan rentable», apunta.

El experto también explica que los propietarios que venden derivan ese dinero a otras inversiones. «Al final hay que tener en cuenta que la nueva ley le genera mucha inestabilidad al propietario», asegura Reyes. En este sentido, matiza que por los posibles impagos y el riesgo de okupación «se ha reducido mucho la oferta de alquileres», de hecho, ahora mismo se ha disparado la oferta de alquiler temporal o por habitaciones. Por ello, «Cuando tenemos un piso a buen precio y lo publicamos, hemos llegado a tener hasta 100 pedidos en poco más de media hora», afirma.

Actualmente, muchos españoles siguen viviendo de alquiler, porque con el encarecimiento de las hipotecas y el endurecimiento de las condiciones de financiación es muy difícil acceder al mercado hipotecario. En este sentido, un ciudadano explica: «Estaba pensando en comprarme una casa, pero no me conceden la hipoteca porque no tengo el ahorro que necesito. Entonces no me queda otra opción que seguir de alquiler, que también están imposibles».

Por su parte, Norma Bonilla, agente inmobiliario en Propau, añade que «los precios en el mercado están más altos, tanto de compraventa como de alquiler». El mercado de alquiler no atraviesa su mejor momento, con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, muchos propietarios han retirado su piso del mercado, lo que ha reducido la oferta entre un 15% y un 20% y ha disparado los precios.

Hipotecas

La firma de hipotecas cayó un 18,8% en tasa interanual en julio -último dato ofrecido por el INE- y encadena seis meses de tasas negativas. Este descenso es consecuencia de la subida de los tipos de interés y, por ende, del alza del euríbor.

El índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable ha cerrado septiembre en el 4,149%. No obstante, el euríbor ha llegado incluso a superar el 4,2% en tasa diaria en seis ocasiones, unos niveles que no se veían desde noviembre de 2008. Así ha evolucionado desde el arranque del año:

Enero : 3,337%

: 3,337% Febrero: 3,534%

3,534% Marzo: 3,647%

3,647% Abril : 3,757%

: 3,757% Mayo : 3,862%

: 3,862% Junio: 4,007%

4,007% Julio : 4,149%

: 4,149% Agosto: 4,073%

4,073% Septiembre: 4,149%